ЦФТ тестирует финансовую площадку для ретейлеров

Центр финансовых технологий (ЦФТ) создал площадку PayStep по оплате товаров и услуг долями, пишет «Коммерсант». Первым партнером проекта стал «МегаФон». По словам члена совета директоров ЦФТ Николая Смирнова, PayStep — технологическая платформа, которая позволяет ретейлерам предложить сервис по оплате покупок частями «без необходимости сложных интеграций и подключения множества кредиторов». Она будет предоставлять сервис как онлайн, так и офлайн, зарабатывать станет на комиссии с ретейлеров, индикативная ставка — 10% для офлайна и 5% для онлайна. Средний чек — 30 тыс. рублей. Срок рассрочки — шесть недель, первый взнос — 25%.

PayStep был запущен в розничных магазинах «МегаФона» несколько дней назад, но «уже виден интерес со стороны клиентов», отметил гендиректор компании «МегаФон Ретейл» Владимир Скурихин. Услуга работает в тестовом режиме в Москве и Московской области, а также еще в восьми городах. Для оформления нужен минимум информации: телефон, Ф. И. О., дата рождения и фото, оформление занимает около двух минут, сервис предоставляется гражданам РФ и стран СНГ, пояснил топ-менеджер.

Как пояснил Смирнов, у PayStep нет требования по идентификации клиента, обязанности запрашивать и передавать данные в бюро кредитных историй, необходимости оформлять договор потребительского кредита или займа. Клиент оценивается на основании поведенческих характеристик, в том числе с использованием больших данных, предоставляемых партнерами. Согласно планам ЦФТ, объем выдачи рассрочек через PayStep в 2022 году составит 15 млрд рублей.

Предполагаемый уровень дефолтов по портфелю рассрочек в ЦФТ не раскрыли. Центр известен как крупный разработчик банковского ПО, у него установлены взаимоотношения со многими банками, но это не гарантирует, что ЦФТ будет восприниматься как база для маркетплейса, отметил управляющий директор НКР Станислав Волков. По его словам, у ЦФТ нет большого опыта в оценке кредитных рисков. Также PayStep предоставляет монопродукт, а большинство успешных маркетплейсов идут по пути широкого ассортимента услуг, подчеркнул гендиректор «Юником24» Дмитрий Африканов.