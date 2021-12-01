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Компания «Роснано» направила банкам претензии о недействительности кредитных договоров

15.12.2021 08:55
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Источник
РБК
Темы
Промсвязьбанк Ак Барс Совкомбанк

Госкомпания «Роснано», объявившая в ноябре о начале переговоров по реструктуризации долгов, направила трем банкам досудебные претензии о признании недействительными заключенных с ними кредитных договоров, пишет РБК. Документы направлены в адрес Совкомбанка, Промсвязьбанка и банка «Ак Барс».

По состоянию на 30 июня госкомпания, специализирующаяся на инвестициях в нанотехнологические проекты, была должна 38 млрд рублей по кредитам Совкомбанку (крупнейший банковский кредитор), 16 млрд рублей — Промсвязьбанку, 850 млн рублей — банку «Ак Барс», следует из ее отчетности (итого — чуть менее 55 млрд рублей). Среди ее кредиторов также банк «Санкт-Петербург» и АКБ «Россия» (16,5 млрд рублей и 5 млрд рублей соответственно).

Два собеседника, близкие к банкам — кредиторам «Роснано», подтвердили наличие подобных претензий. Один из них называет требования нелогичными, поскольку свои обязательства компания продолжает исполнять. Другой характеризует документ как «формальный»: по его словам, переговоры о реструктуризации начались задолго до отправки претензии.

«АО «Роснано» полагает, что есть основания для признания указанных договоров недействительными как сделок, совершенных в ущерб интересам юридического лица и в результате злоупотребления правом», — говорится в претензиях компании. Она ссылается на ст. 10, 168 и п. 2 ст. 174 Гражданского кодекса, которые «обязывают стороны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга».

Госкомпания «Роснано» не допустила дефолта при погашении выпуска облигаций на 4,5 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на данные Национального расчетного депозитария (НРД). В «Роснано» заявили, что договоренности с крупнейшими кредиторами по его долгам должны быть достигнуты до конца года.

 01.12.2021 15:25

«Нельзя извлекать прибыль при кредитовании, если банк осознает, что сделка нарушает интересы заемщика и выбранная схема заемного финансирования в долгосрочной перспективе приведет к существенным финансовым потерям «Роснано», — пишет госкомпания.

Она подчеркивает, что кредиты выдавались только на условиях предоставления госгарантий, но финансирование для «Роснано» всегда было целевым и «предполагало венчурное инвестирование в сферу технологических проектов». «В отсутствие государственных гарантий банк не пошел бы на заключение кредитных договоров, потому что сделал бы вывод об отсутствии подтвержденных источников возврата задолженности. В ситуации же с государственными гарантиями банк посчитал возможной выдачу кредита, осознавая высокую вероятность покрытия долга именно за счет государственных гарантий, невзирая на нарушение интересов заемщиков и гаранта в будущем», — утверждает «Роснано», подчеркивая, что ставки по кредитам госкомпании всегда были существенно выше доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) — государственных бумаг, в которые банки могут инвестировать с низкими рисками.

«Для банка было очевидно, что он сможет извлечь для себя преимущества, а также то, что предоставление кредита АО «Роснано» не соответствует его долгосрочным интересам, но вместе с тем все риски банка покрываются государственной гарантией», — указывает госкомпания, делая вывод, что банки планировали «извлекать дополнительную прибыль за счет заемщика без несения каких-либо рисков», поскольку в любом случае деньги будут возвращены государством.

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