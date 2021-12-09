Конгрессмены США одобрили повышение потолка госдолга страны до 31,4 трлн долларов

Палата представителей конгресса США во вторник вслед за сенатом поддержала повышение потолка госдолга страны на 2,5 трлн долларов, до 31,4 трлн. Об этом сообщает ТАСС, уточняя, что трансляцию заседания вел телеканал C-Span.

В поддержку инициативы высказался 221 конгрессмен, 209 проголосовали против. Для ее утверждения, согласно достигнутым ранее законодателями договоренностям, потребовалось простое большинство голосов. Оно и в сенате, и в палате представителей имеется у демократов.

Ранее верхняя палата конгресса США одобрила указанный законопроект. Ожидается, что вскоре он будет направлен на подпись президенту Джо Байдену. Министр финансов США Джанет Йеллен ранее призвала законодателей принять законопроект о потолке госдолга, поскольку иначе после 15 декабря может возникнуть нехватка средств, необходимых для финансирования работы федерального правительства.

Байден 14 октября утвердил повышение потолка государственного долга на 480 млрд, до 28,9 трлн долларов, что, как ранее отмечали в Минфине, позволит покрывать расходы до 3 декабря 2021 года. Соответствующая инициатива была утверждена обеими палатами конгресса.



В конце сентября палата представителей смогла одобрить приостановку действия лимита государственного долга на более длительный срок — до 16 декабря 2022 года. Законопроект должен был рассмотреть cенат, однако американские СМИ прогнозировали, что там он не будет одобрен из-за противодействия республиканцев, которые обещали принимать все возможные меры, чтобы заблокировать инициативу. Они настаивали на том, чтобы Байден и демократы уменьшили государственные расходы или приняли другие меры по сокращению долга. Позднее стало известно, что демократы и республиканцы в сенате достигли временной договоренности о повышении потолка госдолга до начала декабря. При этом лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки) заявил, что его однопартийцы в верхней палате больше не будут помогать демократам, когда госдолг страны вновь достигнет своего лимита.