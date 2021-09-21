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Эксперты назвали самые привлекательные для инвесторов регионы

15.12.2021 09:09
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Ведомости

Инвестиционная привлекательность российских субъектов в 2020 году выросла, несмотря на пандемию коронавируса, пишут «Ведомости», ссылаясь на аналитиков «Эксперт РА», подсчитавших изменения делового климата в регионах. Так, самые лучшие оценки (наивысший уровень инвестиционной привлекательности, А-1) присвоены Архангельской области, Москве, Краснодарскому и Приморскому краю, а также Ямало-Ненецкому АО; 20 регионов находятся в группах с очень высоким и высоким уровнями инвестиционной привлекательности (А-2 и А-3) — Белгородская, Воронежская области и Санкт-Петербург; в группу со средним, умеренным и умеренно низким (B-1, B-2, B-3) включены 45 субъектов, лучшие из них Амурская, Астраханская и Владимирская области; в состав аутсайдеров (низкий уровень, С) вошли 15 регионов, в последней тройке оказались Удмуртия, Ульяновская область и Чечня.

Привлекательность регионов зависит прежде всего от внутреннего спроса, развитости сырьевой базы или близости к столице; в группах с наивысшим уровнем инвестиционной привлекательности медианные значения уменьшились, тогда как по остальным блокам наблюдался рост — такую тенденцию аналитики «Эксперт РА» объясняют тем, что сильнее остальных в кризисный период пострадали прежде всего более развитые регионы, практически не пользующиеся поддержкой из федерального бюджета, — субъекты, наиболее зависимые от денег Минфина, практически не почувствовали падения доходов, так как суммы помощи в прошлом году не уменьшились, а резко возросли.

Как полагает руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова, синхронно такие разные территории, как субъекты РФ, развиваться не могут, не может в среднесрочной перспективе сблизиться, например, транспортная доступность в Томской области с транспортной доступностью в Московской области — на это есть и географические причины, и финансовые; свои позиции должна значительно улучшить Ленинградская область (33-е место) за счет активно развивающейся инфраструктуры и развивающейся промышленности, Амурская и Ростовская области (26-е и 52-е), может быть, и не войдут в число лидеров, но имеют шанс подняться, а Алтайский край при наличии интереса властей развивать внутренний туризм должен выйти из числа аутсайдеров.

По словам вице-президента, руководителя направления «Пространственное развитие» ЦСР Татьяны Караваевой, региональная динамика инвестиций в основной капитал в 2020 году плохо коррелирует с позициями регионов в рейтинге, по темпам прироста в числе лидеров были республики Калмыкия и Марий Эл, Хабаровский и Камчатский край, а также Нижегородская область; по абсолютным показателям первые места занимали Москва (3,6 трлн рублей), Тюменская область (2,4 трлн рублей), Ямало-Ненецкий АО — Югра (1 трлн рублей), Санкт-Петербург (0,8 трлн рублей) и Республика Татарстан (0,6 трлн рублей).

Минэкономразвития России закрепит ряд базовых практик и критериев ежегодных докладов Doing Business Всемирного банка в региональном инвестиционном стандарте для их распространения на все субъекты РФ. Как передает ТАСС, об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в эфире телеканала «Россия-24».

 21.09.2021 08:58

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