Обзор фондового и валютного рынков от Банки.ру: в середине дня рынки могут лечь в дрейф

Во вторник на мировых площадках преобладали продажи. Основным фактором для рынков продолжает выступать двухдневное заседание Федеральной резервной системы США, которое закончится сегодня. По его результатам инвесторы ожидают более быстрого сворачивания программы количественного смягчения в Штатах, что приведет к сокращению притока свежей ликвидности на финансовые рынки. Опасения игроков вызывает возможность жесткой риторики американского регулятора. Высокая инфляция может заставить ФРС пойти на более быстрый подъем ставок. Надежды инвесторов на то, что инфляция в США находится у своих пиковых значений и далее начнет спадать, подорвали вчерашние данные по индексу цен производителей, который по итогам ноября вырос на 0,8% месяц к месяцу, что усилило опасения более активного повышения ставки американским регулятором в следующем году.

Дополнительным негативным фактором для рынков продолжает выступать ситуация с новым штаммом коронавируса. Его активное распространение может привести к введению дополнительных ограничительных мер в различных странах, что негативно скажется на динамике мировой экономики.

На таком фоне инвесторы предпочитают сокращать объем рисковых активов в своих портфелях, тем самым снижая риски по портфелям. Преобладание продаж привело к тому, что индексы MSCI World и MSCI EM потеряли 0,8% и 0,7% соответственно. В Штатах по итогам вторника Dow Jones и S&P 500 снизились на 0,3% и 0,7%, а аутсайдерами торгов выступили сектора высоких технологий и недвижимости.

При этом на утро вторника настроения на мировых рынках можно охарактеризовать как нейтральные. Ведущие азиатские индексы консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. Фьючерсы на основные американские индексы демонстрируют некоторое восстановление, прибавляя чуть более 0,1%. Исключение составляет рынок энергоносителей, где цены на нефть продолжают негативную динамику: ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет 1,3%, отступив в район 72,8 доллара за баррель. Отметим, что, кроме результатов заседания ФРС (22:00 мск), в ходе дня инвесторы обратят внимание на статистику по розничным продажам и запасам нефти и нефтепродуктов в США, которая будет опубликована в 16:30 и 18:30 мск соответственно.

По итогам вторника индекс Мосбиржи практически не изменился, удержав позиции в районе 3 620 пунктов. Сегодня на открытии основных торгов ожидаем попыток роста нашего рынка. Технический фактор в виде перепроданности российских акций может способствовать умеренному подъему индекса Мосбиржи. Однако снижение цен на нефть будет сдерживать покупки в российских акциях и не позволит нашему рынку продемонстрировать существенный рост. При этом в середине дня наш рынок может перейти в консолидацию у достигнутых уровней. В преддверии окончания заседания ФРС игроки как на мировых рынках, так и на российском могут взять паузу в принятии инвестиционных решений, что приведет к снижению волатильности и боковому движению основных индексов.



В валютной секции Московской биржи по итогам вторника доллар и евро прибавили 0,4% и 0,2% соответственно. Сегодня в рамках утренней сессии национальная валюта продолжает находиться под давлением со стороны снижения цен на нефть. На наш взгляд, в первой половине торгов пара доллар/рубль может предпринять попытку выхода выше 74 рублей, после чего ожидаем ее перехода в консолидацию у достигнутых уровней. При этом итоги среды в валютной секции определят результаты заседания ФРС. Отметим, что ближайшей целью пары доллар/рубль может выступать уровень 75 рублей.