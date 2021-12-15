15 декабря. О чем пишут газеты

📰 В январе 2022 года Центробанк России начнет тестировать прототип цифрового рубля, который станет третьим равноправным способом расчета наряду с наличным и безналичным, пишут «Известия». По словам экспертов, одновременно с внедрением цифрового рубля будет создана инфраструктура для проведения платежей, денежных переводов и других операций с новым типом валюты. Предполагается, что это позволит снизить комиссии за эквайринг и станет дополнительным стимулом для приема платежей в цифровых рублях, отмечают эксперты. Кроме того, внедрение цифрового рубля позволит банкам расширить перечень финуслуг, заключили они.

📰 Booking выполнила требование ФАС об отмене паритета цен — компания перестала ограничивать российские отели в праве предлагать услуги дешевле в других каналах продаж, пишут «Известия» со ссылкой на антимонопольную службу. В декабре 2020 года ведомство пришло к выводу, что Booking.com злоупотребляет своим доминирующим положением. Отельеры не могли нигде, даже на собственном сайте, установить цены ниже, чем на Booking. Компания пыталась оспорить решение российских судов, но безрезультатно. В агрегаторе сообщили, что разочарованы решением, но соблюдение законов России — его приоритет.

📰 Россияне стали чаще покупать смартфоны дороже 50 тыс. рублей, пишут «Известия». Общие продажи этой категории устройств в РФ за год выросли в полтора раза, их доля впервые превысила 10%, сообщили в МТС. Всего в стране в январе — октябре реализовано 24 млн таких аппаратов на 563 млрд рублей, подсчитали специалисты компании. Продажи дорогих смартфонов увеличиваются, несмотря на рост цен. По данным Mobile Research Group, гаджеты этого сегмента за год подорожали на 30%. Люди не хотят ждать, пока электроника вырастет в цене еще сильнее, отметили аналитики.

📰 Дефицит и дороговизна заставляют россиян искать альтернативные варианты покупки автомобиля, пишут «Известия», уточняя, что теперь россияне отправляются за машинами в Белоруссию. Это связано с большим предложением и сниженными ценами. В теории такая покупка автомобиля выглядит привлекательно: большинство моделей есть в наличии, за исключением очень популярных или, наоборот, редких. Местные дилеры не пытаются навязать допоборудование вроде накладок на пороги по 250 тыс. рублей каждая. Однако могут возникнуть сложности с постановкой на учет такой машины в России.

📰 Котировки драгоценных металлов, за исключением золота, 14 декабря обновили многомесячные минимумы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Bloomberg. В частности, стоимость палладия не только упала на 6%, до 1 585,5 доллара за тройскую унцию, но и достигла минимальных значений с марта 2020 года. Во многом игра на понижение на рынке связана с ожиданием ужесточения монетарной политики ФРС. Более стабильными остаются котировки золота, но и для этого защитного металла ужесточение риторики регуляторов может компенсировать позитивный эффект роста инфляции.

📰 Традиционных новогодних распродаж в автосалонах, связанных со стремлением дилеров выполнить годовые планы, на этот раз не предвидится, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные участников рынка. Преференции можно получить лишь на отдельные невостребованные модификации, поскольку в целом выполнение годовых планов для дилеров не станет проблемой. Если в 2014 году речи о скидках не шло из-за ажиотажного спроса в результате девальвации рубля, то теперь дилеры мало что могут предложить клиентам из-за дефицита машин. При этом с нового года машины будут лишь дорожать.

📰 Доля нерезидентов на рынке ОФЗ по итогам недели с 6 по 12 декабря снизилась на 0,3 процентного пункта, до 19,5%, пишет РБК со ссылкой на обзор аналитиков «ВТБ Капитала». После нескольких месяцев роста показатель вновь опустился до шестилетнего минимума, достигнутого в мае этого года и продержавшегося до июля. По данным ЦБ, еще на конец октября 2021 года доля нерезидентов на рынке ОФЗ составляла 21,2%, а объем их вложений оценивался в 3,3 трлн рублей. Нетто-отток иностранных вложений за вторую неделю декабря составил 31,3 млрд рублей. Эксперты уверены, что причина оттока иностранных инвесторов — угроза новых санкций.

📰 Минэнерго не поддержало введение обязательного экологического страхования ущерба, причиненного окружающей среде в результате аварий на опасных объектах, пишет РБК. Соответствующая позиция содержится в письме замминистра Павла Сорокина, направленном в Минприроды 18 октября. Подлинность письма и его получение подтвердил представитель Минприроды. Он добавил, что ведомство прорабатывает вопрос целесообразности введения обязательного экострахования с другими профильными федеральными министерствами и службами.