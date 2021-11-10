Минэкономики: эффект от реализации нацпроекта по повышению производительности труда превысил расходы на него
Минэкономразвития представило первые результаты нацпроекта по повышению производительности труда на предприятиях несырьевых отраслей, пишет «Коммерсант». Экономический эффект от перенастройки производственных процессов в компаниях — участниках нацпроекта к 2021 году уже вдвое превысил бюджетные расходы на его реализацию вплоть до 2024 года.
Вчера на форуме «Производственная культура: новая модель устойчивого развития экономики Москвы» чиновники раскрыли промежуточные результаты нацпроекта по повышению производительности труда. Цель встречи сводилась к вовлечению московских предприятий в нацпроект. Интерес, как предполагалось, должны были вызвать конкретные примеры роста эффективности предприятий других регионов.
Отмечается, что в среднем производительность труда в компаниях — участниках нацпроекта выросла на 12% при среднем ее росте в 5—7%, источники роста производительности у этих компаний также могут отличаться.
Как поясняют в МЭР, в 2017—2020 годах в нацпроекте приняли участие 1,3 тыс. предприятий — помимо производительности, они нарастили и фонд оплаты труда на 48 млрд рублей (11%) при приросте общей численности персонала на 0,4%. Эффект необычен: рост производительности чаще сопровождается оптимизацией штатов, а не улучшением показателей предприятий за счет роста выпуска и зарплат при сохранении занятости. Данные о кадровых изменениях в компаниях вне периметра нацпроекта не приводятся.
Экономический эффект нацпроекта также оказался положительным. Так, вклад мероприятий в прирост ВВП оценивается в 133 млрд рублей (117 млрд рублей добавленной стоимости и 16 млрд рублей НДС), из которых 71 млрд рублей стали прямым результатом адресной поддержки предприятий. Отчисления налогов и взносов в соцфонды выросли на 27 млрд рублей, в том числе на 11 млрд рублей в результате адресной помощи.
Для выполнения цели нацпроекта (его курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов) по росту производительности труда в экономике РФ на 20% к 2024 году правительство оказывает помощь компаниям двумя способами. Системной поддержкой занимается Минэкономики (дерегулирование, помощь в экспорте, подготовка кадров, финансовое стимулирование), а адресной — федеральный и региональные центры компетенций. Они разрабатывают методики по повышению производительности, работают с конкретными компаниями, знакомя их с инструментами бережливого производства. Всего до 2024 года на эти цели предусмотрено 33 млрд рублей (из них 24 млрд рублей составляет адресная поддержка).
Таким образом, эффект от реализации нацпроекта к 2020 году уже вдвое превысил расходы на него, а чистый экономический эффект составил 37 млрд рублей.
Исполнение расходов федерального бюджета РФ на реализацию нацпроектов по состоянию на 1 ноября 2021 года предварительно составило 1,764 трлн рублей, говорится в сообщении Минфина.10.11.2021 18:32