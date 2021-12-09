Инвестор Джим Роджерс посоветовал, куда вложить 1 млн рублей и как защититься от инфляции

Сельскохозяйственные и сырьевые товары недооценены, и при наличии у инвестора только 1 млн рублей можно вложиться именно в них. Об этом, как пишет РБК, заявил известный американский инвестор Джим Роджерс в рамках встречи Клуба инвесторов РБК Pro.

«Я бы купил сельскохозяйственный ETF. Или серебро, но скорее все же сельскохозяйственный ETF. Это позволит вложиться в корзину из нескольких товаров — кукурузы, сахара, хлопка, множества разных продуктов. Считаю, что цены на сельскохозяйственные и в целом сырьевые товары будут расти. Недвижимость, многие акции, облигации — это пузырь, а единственное, что можно считать дешевым, — это сырьевые товары», — отметил он.

Сам Роджерс — акционер и член совета директоров российской агропромышленной компании «ФосАгро». По его мнению, сельскохозяйственные и сырьевые активы — это еще и хорошая защита от растущей инфляции.

«У нас были эпидемии, но они рано или поздно заканчивались. Но инфляция оставалась, к сожалению. Приходится ждать довольно долго, пока она уйдет, и это влияет на все и на всех. При инфляции цены растут, и если в вашем портфеле будут активы, которые выигрывают от этого, — сельское хозяйство, металлы, — то вы будете делать деньги. Если вы видите рост инфляции и цен — купите сахар, серебро», — сказал он.

По его мнению, российское сельское хозяйство будет в хорошем положении, что бы ни случилось. Возможные санкции только помогут ему. «Мне эта отрасль видится способом защитить себя вне зависимости от любого развития событий», — заявил Роджерс.



Джим Роджерс — один из самых известных инвесторов в мире. В 1970-е он вместе с Джорджем Соросом основал фонд Quantum Fund, который за десять лет принес инвесторам 4 200% дохода. Несмотря на это, в 1980 году Роджерс покинул Уолл-стрит и увлекся путешествиями. С 2014-го Роджерс активно вкладывается в российские активы, в частности в Мосбиржу, «ФосАгро» и «Аэрофлот».