Экспобанк предлагает доходность до 9,35% по вкладу «Яркий процент»
15.12.2021 09:54
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ИсточникBanki.ru
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Экспобанк повысил доходность вклада «Яркий процент». Теперь по депозиту можно получать до 9,35% годовых в рублях, сообщили в финучреждении.
Вклад «Яркий процент» можно открыть на срок от 91 до 1 500 дней. Минимальный размер депозита — 30 тыс. рублей. Проценты начисляются ежемесячно с возможностью капитализации.
При открытии депозита в офисах Экспобанка доходность в зависимости от срока составляет до 8,5% годовых в рублях, а с учетом капитализации — до 9,23%.
При оформлении депозита в интернет-банке Expo Online или мобильном приложении ставка на 0,1 процентного пункта выше — 8,6% годовых в рублях. С учетом капитализации доходность составляет до 9,35% годовых.
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