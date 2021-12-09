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Экспобанк предлагает доходность до 9,35% по вкладу «Яркий процент»

15.12.2021 09:54
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Экспобанк

Экспобанк повысил доходность вклада «Яркий процент». Теперь по депозиту можно получать до 9,35% годовых в рублях, сообщили в финучреждении.

Вклад «Яркий процент» можно открыть на срок от 91 до 1 500 дней. Минимальный размер депозита — 30 тыс. рублей. Проценты начисляются ежемесячно с возможностью капитализации.

При открытии депозита в офисах Экспобанка доходность в зависимости от срока составляет до 8,5% годовых в рублях, а с учетом капитализации — до 9,23%.

При оформлении депозита в интернет-банке Expo Online или мобильном приложении ставка на 0,1 процентного пункта выше — 8,6% годовых в рублях. С учетом капитализации доходность составляет до 9,35% годовых.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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