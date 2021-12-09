Председатель правления Хоум Кредит Банка: рост кредитования населения не связан с обеднением россиян
Рост кредитования в России не связан с тем, что люди стали беднее, заявил в интервью «Коммерсанту» председатель правления Хоум Кредит Банка Дмитрий Пешнев-Подольский.
«Рост кредитования происходит не потому, что люди стали беднее. Если посмотреть на данные Росстата и прогноз Минэкономики, падения реальных доходов нет и не будет. По итогам года ожидается рост реально располагаемых доходов населения примерно на 3%. Безработица стабильно снижается уже почти год, она составляет 4,3%, это уровень лета 2019 года», — отметил Пешнев-Подольский.
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Лиц.№ 3292
|от 5.5%
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По его мнению, причиной являются коронавирусные ограничения. «Когда у людей становится меньше возможностей, они стараются это компенсировать, в том числе за счет покупок, обустройства дома, ремонта. На рост кредитования влияет восприятие текущей ситуации — инфляционные ожидания высоки. Поэтому люди стараются увеличить потребление, чтобы купить дешевле то, что будет стоить дороже потом, и берут кредиты», — пояснил председатель правления Хоум Кредит Банка.
Пешнев-Подольский отметил, что на возможность кредитования значительно влияет политика ЦБ — ограничение ставок, повышение риск-весов по необеспеченным кредитам, рост ключевой ставки. «Регулятор стремится сократить потребительский спрос в рамках борьбы с инфляцией, этим в основном и объясняются принимаемые ужесточения в потребкредитовании», — заключил он.
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