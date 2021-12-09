Хоум Кредит Банк: ЦБ совершенно очевидно подталкивает всех в сторону обеспеченного кредитования

Центробанк совершенно очевидно подталкивает всех в сторону обеспеченного кредитования, рассказал «Коммерсанту» председатель правления Хоум Кредит Банка Дмитрий Пешнев-Подольский.

«Надо адаптироваться к текущим условиям. ЦБ совершенно очевидно подталкивает всех в сторону обеспеченного кредитования», — сказал Пешнев-Подольский, отвечая на вопрос о способах сделать бизнес рентабельным в существующих условиях.

По его словам, Хоум Кредит Банк планирует выходить в этот сегмент. «Для нас обеспеченный кредит — это возможность дать клиенту деньги по более низкой ставке. Получается, что мы будем вынуждены делать больше продуктов, нацеленных на текущих клиентов, но под залог какого-то имущества», — пояснил председатель правления банка.

Пешнев-Подольский отметил, что это будет логичным продолжением бизнеса Хоум Кредит Банка. «Банк получит больший маневр в генерации процентного дохода и управлении рисками, а также сможет лучше удерживать клиентов за счет расширения лимитов. Кроме того, обеспеченное кредитование способствует поддержанию доступности заемных средств, в том числе на большие суммы. Особенно это актуально в периоды экономической нестабильности. Автокредиты и ипотеку выдавать не планируем. Будем выдавать кредиты наличными под обеспечение недвижимостью и транспортными средствами», — заключил он.