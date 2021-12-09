В Екатеринбурге совершен вооруженный налет на банк

В Екатеринбурге полиция ищет грабителя, совершившего вооруженный налет на банк. Об этом накануне вечером сообщили в Главном управлении МВД по Свердловской области.

«Вечером 14 декабря в столице Среднего Урала один из банков, расположенный на улице Декабристов в Октябрьском районе, подвергся вооруженному нападению. По предварительным данным, добычей злоумышленника, в руках которого был предмет, похожий на пистолет, стала сумма порядка 10 млн рублей», — говорится в релизе.

Как рассказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, тревожный сигнал поступил в полицию в 19:05 по местному времени (17:05 мск) от сотрудников ЧОП «Варяг», которое по договору обслуживает финансовое учреждение.

«Злоумышленник явно тщательно готовился к налету, выбрав удачное время перед закрытием банка, когда в служебных помещениях уже не было посетителей. Для устрашения персонала он произвел выстрел. К счастью, сведений о раненых и погибших не поступало», — сообщил представитель МВД.

Грабителю на вид около 50 лет, рост — 180—185 см. Он был одет в длинную черную куртку с капюшоном, а лицо было спрятано под синей кофтой.

«Забрав добычу, грабитель спешно ретировался. Сейчас сыщики уголовного розыска опрашивают очевидцев, детально анализируют съемки с камер видеонаблюдения, устанавливают свидетелей, а также отрабатывают на причастность к преступлению ранее судимых из числа недавно освободившихся из колонии и склонных к такого рода противоправной деятельности», — рассказали вечером во вторник в областном главке МВД.

Тогда же сообщалось, что «в кратчайший срок полиция возбудит уголовное дело». С большой долей вероятности это может быть статья 162 Уголовного кодекса РФ с обвинением в вооруженном разбое, следует из релиза. Такое преступление предусматривает до десяти лет лишения свободы.



В сообщении правоохранителей указан телефон для обращения жителей микрорайона, владеющих информацией о личности нападавшего. Проинформировать полицию можно в том числе конфиденциально.