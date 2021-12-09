Минтруд представил проект программ переобучения безработных на 2022 год

Минтруд России представил новую программу обучения безработных из наиболее уязвимых категорий населения на 2022 год. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе министерства, передает ТАСС.

«Минтруд представил для общественного обсуждения новую программу обучения безработных граждан на 2022 год. Программа рассчитана на переподготовку кадров из наиболее уязвимых категорий граждан на рынке труда», — сообщили в министерстве.

Для обучения будут предложены программы, востребованные на локальном рынке труда. Получить новые знания смогут граждане до 35 лет, которые после завершения учебы или военной службы более четырех месяцев не могут найти работу, молодежь до 35 лет без профессионального или высшего образования, молодые люди до 35 лет, столкнувшиеся с риском увольнения.

Кроме того, программу смогут пройти студенты последних курсов высших и средних профессиональных учебных заведений, если для них отсутствует подходящая работа по полученной специальности, молодые мамы в декрете, матери дошкольников, предпенсионеры, граждане 50 лет и старше.

«Напомним, обучение по федеральному проекту бесплатное, а после него гражданам помогут трудоустроиться или открыть собственное дело. Программы отобраны тремя федеральными операторами — агентством WorldSkills Russia, Томским государственным университетом и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ», — добавили в Минтруде.

Отдельно ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу федерального проекта «Содействие занятости», что в его рамках заявки на переобучение подали с марта 2021 года порядка 240 тыс. россиян.

«С марта этого года в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» в российские вузы под кураторством Томского государственного университета направлено 240 тысяч заявок на бесплатное обучение. Всего принять участие в проекте выразили желание 547 тысяч человек, но подтвердить принадлежность к категории, участвующей в проекте, смогли не все», — рассказали в пресс-службе.

Наибольшее количество заявок (46%) поступило от безработных и находящихся в поиске работы. Почти четверть (24%) заявок поступили от женщин в декретном отпуске, 17% — от россиян предпенсионного возраста, 13% — от женщин, не состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей-дошкольников.

До конца года бесплатное обучение по востребованным профессиям на рынке труда в вузах — партнерах ТГУ как федерального оператора проекта «Содействие занятости» получат более 60 тыс. россиян.

«Старт обучения по проекту в 2022 году запланирован на февраль. В следующем году будут доступны новые программы для переобучения в рамках проекта, часть наиболее востребованных образовательных программ будут адаптированы с применением современных образовательных технологий для людей с ограниченными возможностями здоровья», — рассказали в пресс-службе.



Федеральный проект «Содействие занятости» ориентирован на граждан, заинтересованных в повышении квалификации и востребованности на рынке труда, смене профессии или создании своего дела в качестве ИП или самозанятого. Проект не только помогает в обучении, но и содействует трудоустройству благодаря тесному взаимодействию с бизнес-сектором и партнерству с крупнейшими компаниями России. 30 тыс. россиян, успешно завершивших обучение по программам Томского государственного университета, уже трудоустроились, до конца года количество трудоустроенных слушателей увеличится.