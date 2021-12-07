Кабмин работает над расширением использования материнского капитала

Правительство России прорабатывает возможность расширить использование материнского капитала, в том числе разрешить применять его для оплаты дошкольного образования у индивидуальных предпринимателей, заявила заместитель руководителя аппарата Кабмина Ольга Кривонос.

Она отметила, что сейчас важно расширить использование существующих мер поддержки семей с детьми, в том числе это касается маткапитала. «Правительством сейчас прорабатывается... законопроект в части поправки о расширении использования материнского капитала на дошкольное образование, использование [его] у индивидуальных предпринимателей», — сообщила Кривонос.

По ее словам, в Государственной думе планируется рассмотрение в первом чтении законопроекта, распространяющего право использования маткапитала на отцов, которые в одиночку воспитывают двух и более детей, в случае смерти их матери, не являющейся гражданкой России.

Размер материнского капитала с 1 января 2021 года составил 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей на второго.