Хакеры впервые за три года похитили деньги из банка через его кабинет в ЦБ

В начале 2021 года хакеры после трехлетнего перерыва смогли украсть денежные средства одного из российских банков через атаку на автоматизированное рабочее место клиента Банка России (АРМ КБР), пишет РБК со ссылкой на отчет компании Group-IB об угрозах безопасности финансового сектора «Большой куш: угрозы для финансовых организаций». С помощью АРМ проводятся межбанковские денежные переводы с корреспондентского счета, открытого в ЦБ.

«После долгого затишья группа MoneyTaker успешно атаковала российский банк. Очевидно, что злоумышленники на этом не остановятся и будут продолжать атаковать АРМ КБР», — говорится в отчете.

Название банка и сумму похищенных средств Group-IB не называет. По словам источника, близкого к регулятору, хакеры смогли украсть более 0,5 млрд рублей. Другой источник на рынке кибербезопасности отметил, что пострадал действующий «не очень крупный банк». Еще один собеседник знает, что это был маленький банк не из первой сотни. ЦБ известно об этом инциденте, сказал представитель регулятора: «По итогам разбора его причин до участников информационного обмена доведен соответствующий информационный бюллетень ФинЦЕРТа».

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«Атака началась в июне 2020 года через компрометацию аффилированной с банком компании. Предположительно, они начали с физического устройства, установленного в аффилированной сети», — говорится в отчете Group-IB.

Затем хакеры смогли получить доступ к сети банка, на это им понадобилось около месяца. Еще полгода они исследовали сеть с помощью программного обеспечения для хранения учетных данных проверки клиента, удаленного доступа и т. д.

Финальная стадия атаки началась в январе 2021 года. В результате хакеры получили доступ к системе межбанковских переводов, которые проводятся через АРМ КБР, а также смогли украсть цифровые ключи для подписания платежей, проходящих через ЦБ. Как объясняет собеседник в одном из банков, при получении доступа к АРМ КБР в нем можно сформировать платежное поручение и отправить с корсчета деньги на свои счета. «[Хакеры] вручную скопировали поддельные подписанные платежи в специальную папку в системе АРМ КБР», — отмечается в отчете Group-IB.

По словам CEO Group-IB Дмитрия Волкова, риск повторения таких атак существует, но он не так высок, как в 2017—2018 годах, когда целевые атаки на банки проводились ежемесячно. По его словам, этому способствовала большая работа в сфере кибербезопасности самих банков, регулятора и правоохранительных органов, в результате которой проводить такие атаки для злоумышленников стало невыгодно и рискованно.