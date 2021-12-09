На части улиц Москвы изменятся тарифы на парковку

На ряде улиц в Москве с 24 декабря изменятся тарифы на парковку. Об этом сообщает столичный Департамент транспорта.

«Принцип расчета стоимости платной парковки — не менее 10—15% мест должны быть свободными, — поясняют в ведомстве. — Если на парковке всегда есть свободные места, то местные жители и другие водители могут комфортно припарковаться в удобное для них время. Если парковка круглосуточно загружена практически на 100% или, наоборот, не заполняется даже на 50% — ее стоимость нужно корректировать».

По данным Дептранса, за последние полгода была проанализирована загруженность всех платных уличных парковок для оценки того, выполняют ли свою функцию установленные на них тарифы. На 14% улиц, где при минимальном количестве жилых домов сосредоточено множество мест притяжения автомобилистов — ресторанов, торговых и бизнес-центров, городских достопримечательностей — парковки заполнены на 95—100%. С 24 декабря там будут скорректированы тарифы.

На части улиц, в основном в пределах Третьего транспортного кольца, стоимость будет повышена, чтобы разгрузить парковки и дать большему числу водителей возможность припарковаться на короткий срок, а местным жителям — найти место рядом с домом.

На 53 улицах с наиболее загруженными парковками — например, на Большой Никитской, Неглинной улицах, Рождественском бульваре, Театральной площади — будет установлен новый максимальный тариф: с 8:00 до 21:00 — 450 рублей в час, с 21:00 до 8:00 — 200 рублей в час (включая воскресенье). Речь идет о местах, «где даже тариф в 380 рублей в час не помогает оставить свободные места, потому что там много дорогих ресторанов и магазинов», поясняется в сообщении в Telegram-канале Дептранса.

«Это необходимая мера, так как текущая стоимость уже не позволяет сохранить на парковках хотя бы несколько свободных мест. В поисках свободного места водители создают дополнительный трафик, вместе с чем растут перепробеги транспорта и интенсивность движения, а те, кто не смог найти место, паркуются с нарушениями. Местные жители не только испытывают трудности с парковкой около дома, но и вынуждены терпеть шум от потока машин прямо под окнами и загрязненный выхлопными газами воздух», — указывают в ведомстве.

По расчетам Дептранса Москвы, новый тариф поможет освободить до 10—15% мест.

Одновременно принято решение снизить тарифы на 29 улицах, что позволит перенаправить поток автомобилей на эти парковки и сбалансировать загруженность парковочных мест в районах. «Там, где было 380 рублей в час, будет дифференцированный тариф (с бесплатным воскресеньем). Где был дифференцированный тариф, станет 80 рублей в час, и так далее», — сообщает Дептранс в Telegram.

Чиновники указывают, что, например, парковки на Николоямской улице, в 4-м Монетчиковском, Ружейном, Подколокольном переулках, на улице Александра Невского, Миусской площади и других улицах, где днем тариф составляет 380 рублей в час, заполняются меньше чем наполовину, а водители едут на более дешевые парковки. С 24 декабря там начнет действовать более дешевый дифференцированный тариф (50 рублей за первые 30 минут, далее 150 рублей в час), а по воскресеньям можно будет парковаться бесплатно.

Также сообщается, что стоимость разрешения для каршеринговых компаний станет выше на 9%. «При этом льгота для них сохранится, потому что каршеринг позволяет более эффективно использовать городское пространство. Каждым таким автомобилем в сутки пользуются в среднем семь человек, поэтому они чаще, чем личные машины, освобождают парковочные места», — указано в релизе.

Кроме того, по просьбам москвичей в городе станет больше парковок только для жителей — на самых загруженных улицах, чтобы всем владельцам парковочных разрешений было проще найти место рядом с домом даже в часы пик. «Это одно из важнейших направлений работы Департамента транспорта, которому уделяется большое внимание. В этом году число мест только для жителей выросло в 3,5 раза — их уже больше 1,2 тыс. До конца года этот показатель достигнет 1,5 тыс. мест», — говорится в релизе.



Там приводится список улиц, для которых предусмотрены изменения, с указанием действующих и будущих тарифов.