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Клиенты ВТБ смогут заблокировать мобильный и интернет-банк при угрозе мошенничества

15.12.2021 13:49
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ

В мобильном приложении «ВТБ Онлайн» появилась возможность блокировки доступа в личный кабинет, если у клиента возникли сомнения в безопасности его учетной записи. На первом этапе опция доступна в версии на Android, а в I квартале 2022 года она появится на платформе iOS, уточняется в сообщении ВТБ.

Чтобы заблокировать доступ в «ВТБ Онлайн», клиенту нужно перейти в свой профиль, во вкладке «Настройки» выбрать раздел «Вход и безопасность», а затем — «Заблокировать учетную запись». После блокировки личного кабинета воспользоваться приложением и интернет-банком будет невозможно. Разблокировать доступ клиент сможет в любом офисе ВТБ: достаточно пройти идентификацию по паспорту или другому документу, удостоверяющему личность.

«В этом году клиенты российских банков столкнулись с беспрецедентным уровнем мошеннической активности. <…> Новинкой «ВТБ Онлайн» стала возможность самостоятельной блокировки доступа в мобильный и интернет-банк, если вы, к примеру, поняли, что вам звонили мошенники и могли уточнить ваши персональные данные. Теперь клиент сможет не тратить время на звонок в контакт-центр и защитить свои деньги сам», — комментирует руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

В ВТБ также сообщают, что в чат-боте мобильного приложения организован сбор данных о телефонах мошенников и фишинговых сайтах, которые банк анализирует и передает для дальнейшей блокировки.

Также в разработке сервис в «ВТБ Онлайн» по проверке веб-адресов на предмет фишинга, чтобы клиенты могли убедиться в благонадежности ссылки на сторонний ресурс.

Банк также предлагает клиентам возможность застраховать свои средства от мошенников. Действие полиса на большинстве тарифов распространяется на счета и карты, открытые клиентом во всех российских банках, и покрывает все основные типы мошеннических списаний, включая хищение денег с помощью методов социальной инженерии, когда злоумышленники обманом получили от клиента данные его карты или пароль от личного кабинета по телефону, в СМС или через мессенджеры. «На сегодня услугой воспользовались уже свыше 25 тыс. клиентов банка. Кроме того, с сентября ВТБ как социально ответственный банк бесплатно обеспечивает страховкой от мошенничества всех клиентов, получающих пенсию на карту ВТБ», — подчеркивается в релизе.

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Ольга Мамедова

руководитель Департамента по работе с обращениями клиентов -...
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