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Минцифры снова изменило порядок передачи данных мобильных абонентов Роскомнадзору

15.12.2021 14:00
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Источник
Banki.ru

Минцифры снова изменило порядок передачи данных о разговорах и трафике мобильных абонентов Роскомнадзору по закону о борьбе с «серыми» сим-картами, пишет «Коммерсант» со ссылкой на обновленную версию проекта постановления правительства.

По предыдущей версии документа, операторы связи должны были передавать регулятору весь биллинг и даже геолокацию абонентов, но по решению суда. Согласно новому варианту, им придется передавать только сведения об оказании услуг абонентам и периоде их предоставления, но решения суда для этого не потребуется. Операторы и эксперты считают, что даже в таком варианте полномочия регулятора будут избыточны.

Согласно принятому в декабре 2020 года закону, регулирующему оборот «серых» сим-карт, все корпоративные клиенты операторов должны зарегистрировать данные о конечных пользователях сим-карт в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) «Госуслуг». По действующей редакции закона операторы должны отключить всех клиентов, которые не успели зарегистрироваться до 1 декабря, но 30 ноября стало известно, что Минцифры планирует продлить переходный период. Для проверки исполнения требований Роскомнадзор по закону сможет запрашивать данные абонентов мобильной связи.

В новой версии проекта Минцифры пропала оговорка, что часть сведений об абонентах Роскомнадзор сможет получать только по решению суда. Зато сократилось количество этих сведений. В соответствии с предыдущей версией документа Роскомнадзор пусть по решению суда, но мог запрашивать раз в полгода по каждому абоненту его биллинг: сведения о звонках, СМС и выходе в Интернет. Теперь ведомство сможет запрашивать сведения только об объеме и периоде оказания услуг любого пользователя, но без решения суда и без каких-либо ограничений.

Также из перечня передаваемых сведений исчезла информация о местоположении базовых станций, через которые абонент получает услуги связи. В Минцифры пояснили, что межведомственная работа над проектом для более полного учета интересов российских граждан и операторского сообщества продолжается.

По мнению собеседника на рынке, даже в текущей версии проект дает Роскомнадзору завышенные полномочия, а именно требовать сведения об оказанных услугах. Источник в одном из мобильных операторов также говорит об избыточности сведений, которые потребуется предоставлять регулятору. «Кроме того, до сих пор отсутствует информация о прогнозной нагрузке на системы операторов, что не позволяет дать объективную оценку затрат», — отметил он.

Пользователи корпоративных мобильных номеров могут получить больше времени для их регистрации в единой системе идентификации и аутентификации портала «Госуслуги». О том, что Минцифры планирует ввести переходный период для реализации закона о «серых» сим-картах, написала накануне вечером газета «Коммерсант» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

 01.12.2021 15:05

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