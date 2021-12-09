Банк «Зенит» повысил максимальную доходность вкладов до 9%

Банк «Зенит» повысил доходность вкладов «Звездный», «Восход» и «Вертикаль». Теперь максимальная ставка в рублях составляет 9% годовых, сообщили в банке, уточнив, что проценты выплачиваются в конце срока с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада до востребования.

Вклад «Звездный» можно открыть в сумме от 50 тыс. рублей на срок 181, 400, 730 или 1 100 дней. Максимальная ставка составит 9% годовых. При досрочном закрытии вкладов сроком 730 и 1 100 дней действует ставка до 8% годовых, которая применяется с 351-го дня.

По вкладу «Восход» ставка теперь составляет 8,6% годовых. Разместить денежные средства на 700 дней в сумме от 50 тыс. рублей можно при предъявлении промокода от Банки.ру. Также у клиентов не должно быть действующих срочных вкладов в банке «Зенит» по состоянию на 2 ноября 2021 года. При досрочном закрытии вклада в период с 401-го по 699-й день действует ставка 8% годовых.



Среди депозитных предложений банка также есть вклад «Вертикаль» со ставкой 8,6% годовых.