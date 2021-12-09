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Официальный курс доллара повысился на 38 копеек, евро — на 41

15.12.2021 14:55
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Банк России установил официальные курсы валют на 16 декабря.

Курс доллара вырос на 38,12 копейки, составив 73,851 рубля (73,4698 рубля на 15 декабря). Курс евро увеличен на 40,76 копейки до 83,2375 рубля (82,8299 рубля на 15 декабря).

На биржевых торгах наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 14:22 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 73,82 рубля (плюс 1 копейка к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 83,17 рубля (плюс 11 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,66—73,96 рубля за доллар и 83,04—83,36 рубля за евро.

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