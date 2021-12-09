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Дума утвердила возможность идентификации граждан при финоперациях по водительскому удостоверению

15.12.2021 15:05
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает расширение источников сведений для проведения упрощенной идентификации граждан при операциях с денежными средствами и подтверждения достоверности сведений, полученных в ходе идентификации клиентов, за счет водительского удостоверения. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Как напоминают депутаты, автором инициативы выступило правительство РФ.

Кроме того, принятый закон предусматривает повышение порога для обязательной идентификации при приеме от клиентов-физлиц страховых премий по договору ОСАГО и договору добровольного страхования транспортного средства с 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

Изменения вносятся в статью 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения должны вступить в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования закона.

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