Совфед одобрил законодательные изменения в сфере обязательного пенсионного страхования

Совет Федерации одобрил законодательные изменения, касающиеся обязательного пенсионного страхования в РФ. Об этом сообщает верхняя палата российского парламента.

Законом предусматривается продление до 2024 года порядка, в соответствии с которым полный размер индивидуальной части тарифа страхового взноса (16%) будет направлен на финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы без изменения размера тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.



Аналогичный порядок применяется в 2014—2023 годах в отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. При этом суммы страховых взносов, образовавшиеся в результате перераспределения тарифа страхового взноса (6%) с финансирования накопительной пенсии на финансирование страховой пенсии, будут отражены на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица и учтены при определении его индивидуального пенсионного коэффициента за 2017—2024 годы с учетом соблюдения условий определения максимального значения и величины индивидуального пенсионного коэффициента в соответствии с федеральным законом от 28 декабря 2013 года «О страховых пенсиях».



Федеральный закон должен вступить в силу 1 января 2022 года.