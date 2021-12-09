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​Греф оценил устойчивость экономики России к «черным лебедям»

15.12.2021 17:50
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Прайм

Экономика России устойчива перед любым «черным лебедем», благодаря проводимой макроэкономической политике ее потенциал роста в 2022 году сохранится на уровне 2,5%, заявил глава СберБанка Герман Греф.

По его словам, отдельные сигналы указывают, что в мировой экономике накопилось множество дисбалансов. Возможные макрошоки могут быть связаны с новыми волнами эпидемии, с геополитической напряженностью и с рядом других факторов.

«Но откуда бы ни прилетел «черный лебедь», наша экономика сейчас устойчива благодаря проводимой макроэкономической политике. Политике плавающего обменного курса, действию бюджетного правила и большим объемам накопленных золотовалютных резервов», — сказал Греф, выступая в ходе «Дня инвестора».

Он отметил, что кризисы новой реальности проходили менее болезненно, чем кризисы 1998 и 2009 годов, когда сокращение ВВП превышало 5 процентных пунктов.

«По совокупности мы смотрим в 2022 год с осторожным оптимизмом, и наша экономика сохранит потенциал роста на уровне около 2,5%», — заключил он.

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