Исследование: семьи миллениалов и зумеров тратят в пять раз больше среднестатистических семей

Во II квартале расходы женатых миллениалов (родились в период с 1981 по 1996 год) и зумеров (родившиеся в период с 1997 по 2012 год) увеличились по сравнению с I кварталом на 23,2% с учетом инфляции, в результате чего среднемесячные траты на каждого члена молодой семьи достигли 23,4 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитической службой международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе опросных данных Росстата.

По данным исследования, на фоне молодежного «потребительского бума» стало очевидным, что средняя российская семья более осторожно считает свои деньги. Так, расходы среднестатистического домохозяйства во II квартале 2021 года выросли в реальном выражении на 4,8%, то есть в пять раз медленнее по сравнению с молодыми семьями, и составили 19,8 тыс. рублей в месяц на человека.

Аналитики отметили, что более 80% потребительских расходов молодых семей приходится на пять групп товаров и услуг. Самую большую долю в структуре расходов составляют продукты питания и безалкогольные напитки (40,9%, или 9,6 тыс. рублей на человека в месяц), далее следуют транспорт (15,3%, или 3,6 тыс. рублей), оплата ЖКХ (10,9%, или 2,6 тыс. рублей), одежда и обувь (7,3%, или 1,7 тыс. рублей), а также траты на увеселительные, спортивные и культурные мероприятия (5,6%, или 1,3 тыс. рублей).

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Во II квартале особенно возросли расходы миллениалов и зумеров на еду и безалкогольные напитки. На эту категорию потребления пришлась примерно половина дополнительных трат молодежи — месячный продовольственный чек российского молодого семьянина увеличился в среднем на 77,8%, до 9,6 тыс. рублей. Также молодые семьи уравновесили «полезное» потребление «вредным» — увеличили расходы на здравоохранение на 45,8% (до 742 рублей на человека в месяц), но в то же время стали больше потакать своим вредным привычкам: траты на алкоголь и табачные изделия выросли на 33,2% (до 653 рублей на человека в месяц).

Среднестатистические же семьи жили более скромно. Расходы обычного домохозяйства на продукты питания выросли во II квартале лишь на 9,8%, до 7 тыс. рублей на человека в месяц, в то же время траты на развлечения увеличились сразу на 57,9%, до 1,3 тыс. рублей. Расходы на одежду и обувь, напротив, снизились на 47,2%, до 1,4 тыс. рублей на человека. Траты на медицину выросли на 13,3%, до 853 рублей в месяц, при этом расходы на алкоголь и табачные изделия подскочили почти в два раза — с 286 рублей до 570 рублей в месяц.

В целом свои расходы на жизнь увеличили жители 67 российских регионов из 85. Особенно заметно нарастили траты домохозяйства в Амурской области (на 25,2% квартал к кварталу с учетом инфляции), Новосибирской области (на 21,5%), Челябинской области (20,4%), Ивановской области (на 19,6%), Саратовской области (на 19,3%), Коми (на 18,7%), Курганской области (на 17,8%), Белгородской области (на 17,4%), Калужской области (на 17%) и Республике Алтай (на 16,4%).