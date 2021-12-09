​Обзор рынков от Банки.ру: инвесторы сокращают длинные позиции в преддверии решения ФРС

В среду российский фондовый рынок возобновил снижение на негативном внешнем фоне. Давление на российские бумаги оказала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 72,8 доллара за баррель, теряя порядка 1,2%.

Также продажам способствовала динамика западных площадок. И если в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, то в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P 500 потеряли 0,2% и 0,3%.

На таком фоне к 18:10 индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, отступив в район 3 611 пунктов. Второй день подряд аутсайдером торгов выступает строительный сектор — бумаги ЛСР и «ПИК» упали на 5,6% и 3,1% соответственно. Лучше рынка торговались «Сургутнефтегаз» (плюс 8,2%) и VK (плюс 4%).

Отметим, что старт основной сессии на российском рынке прошел с преобладанием покупок, что позволило индексу Мосбиржи подняться в район 3 650 пунктов, где он перешел в боковое движение. Однако под конец дня продажи возобладали. Сказалось как ухудшение внешнего фона, так и желание части игроков сократить объемы длинных позиций в портфелях, тем самым снизив риски в преддверии окончания заседания ФРС США. Это привело к компенсации утреннего роста и уходу рынка на отрицательную территорию. Отметим, что динамику рынков в конце недели определит сегодняшнее решение американского регулятора. Более быстрое сворачивание программы количественного смягчения вкупе с жесткой риторикой относительно дальнейшей борьбы с инфляцией могут стать сигналом к продажам как на мировых, так и на российском рынке.



На валютной секции Московской биржи рубль умеренно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро прибавили 0,2%, поднявшись в район 74 и 83,2 рубля соответственно. Отметим, что, несмотря на снижение цен на нефть, в ходе сессии рубль консолидировался по отношению к основным мировым валютам и лишь ближе к вечеру в национальной валюте наметилось преобладание продаж, в результате чего доллару удалось подняться до 74 рублей.

На наш взгляд, подъем пары доллар/рубль может быть поддержан решениями ФРС США, что приведет к выходу американской валюты в район 75 рублей. При этом сдерживающим фактором для роста доллара выступит ожидание решения ЦБ РФ по ставке. Подъем ставок российским регулятором может сделать рублевые активы более привлекательными, что поспособствует росту спроса на национальную валюту.