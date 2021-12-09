Совокупный долг всех стран достиг 256% мирового ВВП в 2020 году

Общий суверенный долг всех стран составил в 2020 году 226 трлн долларов, достигнув 256% мирового ВВП в связи с кризисом, вызванным пандемией. Об этом сообщил в среду Международный валютный фонд.

«В 2020 году мы наблюдали крупнейший со времен Второй мировой войны одногодичный резкий подъем задолженности: мировой долг вырос до 226 трлн долларов, поскольку мир столкнулся с глобальным кризисом в сфере здравоохранения и глубокой рецессией. Долг и так был высоким перед кризисом, но теперь правительствам приходится ориентироваться в мире рекордно высоких уровней государственного и частного долга, новых вирусных мутаций и растущей инфляции», — отмечается в статье, одним из авторов которой выступил директор департамента по бюджетным вопросам МВФ Витор Гаспар.

Таким образом, мировой долг вырос на 28 процентных пунктов, до 256% ВВП в прошлом году. На долю государственных заимствований пришлось чуть более половины прироста, поскольку совокупный госдолг возрос до рекордных 99% мирового ВВП. «Частный долг нефинансовых корпораций и домохозяйств также достиг новых, еще более высоких уровней», — указали в МВФ.

В настоящее время госдолг составляет почти 40% от общего объема мирового долга, что «является самым высоким показателем с середины 1960-х годов», отмечается в заявлении. «Накопление государственного долга с 2007 года во многом объясняется двумя крупными экономическими кризисами, с которыми столкнулись правительства, — сначала мировым финансовым кризисом, а затем пандемией COVID-19», — подчеркнули в организации.

Как пояснили в фонде, рост задолженности особенно заметен в странах с развитой экономикой, где государственный долг вырос примерно с 70% ВВП в 2007 году до 124% ВВП в 2020 году. При этом частный долг рос более умеренными темпами — со 164% до 178% ВВП за тот же период.