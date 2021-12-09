Минфин уточнит стратегию развития финансового рынка

Глава Минфина Антон Силуанов указал, что стратегия развития финансового рынка до 2030 года важна с точки зрения достижения национальных целей развития, которые стоят перед правительством РФ.

«Мы хотим сделать так, чтобы и в России, и в Москве оказывались такие же услуги и работали такие же сервисы, как в крупнейших мировых финансовых центрах. Это одна из задач, которая стоит перед нами», — сказал он.

«Для нас стратегия развития финансового рынка до 2030 года является важным документом, и мы надеемся, что правительство поддержит его в текущем году», — подчеркнул Силуанов.

Минфин и Банк России ранее разработали и представили на общественное обсуждение стратегию развития финансового рынка до 2030 года, целью которой является повышение конкурентоспособности, прозрачности и эффективности финансовой политики и финансового рынка в целом.