​Эксперты ожидают резкого изменения политики ФРС

Федеральная резервная система на заседании в среду объявит о радикальном изменении политики, которое сделает возможным повышение процентной ставки в следующем году, сообщает CNBC.



Рынки ожидают, что ФРС ускорит сворачивание своей программы стимулирования. Это дало бы Центральному банку возможность начать повышать процентные ставки. Ожидается, что официальные лица ФРС опубликуют новый прогноз, в который заложено от двух до трех повышений ставок в 2022 году и еще от трех до четырех — в 2023 году. Ранее в этом вопросе не было консенсуса, хотя половина чиновников ФРС ожидала по крайней мере одного повышения в 2022 году.

В конце своего двухдневного заседания, как ожидают эксперты, ФРС признает, что инфляция больше не является временной проблемой, а рост цен может стать серьезной угрозой для экономики. Согласно последним данным, индекс потребительских цен вырос на 6,8% в ноябре.

В середине ноября официальные лица ФРС начали обсуждать идею более быстрого сворачивания стимулов. Рыночные ожидания также изменились относительно сроков повышения процентных ставок с конца следующего года до начала июня.

По словам главного инвестиционного директора отдела глобальных фиксированных доходов BlackRock Рика Ридера, сворачивая стимулы раньше, ФРС открывает путь к повышению процентных ставок. «Я думаю, они могут повысить ставки в 2022 году. Мне не кажется это спешкой», — заявил Ридер.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

