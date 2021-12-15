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​МВФ предупредил об угрозах экономике Великобритании со стороны «омикрона»

15.12.2021 21:42
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Источник
Banki.ru

Международный валютный фонд предупредил об опасности коронавирусной инфекции варианта «омикрон» для восстанавливающейся британской экономики. Поддержка со стороны правительства сыграла ключевую роль в выходе из кризиса, но власти должны быть готовы к новым стимулирующим мерам, сообщает The Guardian.

«В случае новой волны Covid-19, требующей повсеместных обязательных локдаунов, власти должны быть готовы перераспределить часть наиболее успешных исключительных программ (таких как поддержка рынка труда и адресная помощь наиболее уязвимым домохозяйствам и малому бизнесу), но с должным вниманием к урокам, извлеченным из их разработки (включая постепенное сворачивание и своевременное прекращение)», — говорится в сообщении МВФ.

В то же время управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева заявила, что возврат к ограничениям в Великобритании «крайне маловероятен». Она указала, что потребуется время для оценки влияния «омикрона», и признала, что новый вариант «ведет к росту неопределенности и усложняет принятие решений».

МВФ также предупредил, что Великобритания столкнется с большими торговыми сложностями после Brexit, когда 1 января будут введены новые таможенные правила. «Торговля с ЕС значительно сократилась, мы ожидаем дальнейший рост влияния этого негативного фактора, поскольку таможенные проверки будут введены в Великобритании в начале следующего года», — сказала Георгиева.

МВФ ожидает роста экономики Великобритании на 6,8% в 2021 году и на 5% — в 2022-м. В то же время более быстрое, чем ранее ожидалось, восстановление будет сопровождаться ростом инфляции.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

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