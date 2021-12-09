Росстат представил первую оценку ВВП за III квартал

Российский ВВП вырос в III квартале текущего года по сравнению с соответствующим периодом 2020-го на 4,3%, а по сравнению с III кварталом допандемийного 2019 года — на 0,6%. Такую первую оценку представил в среду Росстат.

«Абсолютный объем ВВП в текущих ценах в III квартале 2021 года составил 33911,2 млрд рублей, индекс физического объема ВВП к соответствующему периоду 2020 года — 104,3% (относительно соответствующего периода 2019 года — 100,6%), индекс-дефлятор — 117,9% (относительно соответствующего периода 2019 года — 119,3%)», — говорится в сообщении.

Объем ВВП за январь — сентябрь 2021 года составил в текущих ценах 91,535 трлн рублей, что на 4,6% больше относительно аналогичного периода прошлого года.



По данным статистического ведомства, в III квартале 2021 года практически во всех отраслях экономики наблюдался рост производства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Наиболее заметно добавленная стоимость выросла в следующих сферах деятельности:

гостиницы и рестораны (плюс 16,7%);

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (плюс 14%);

прочие услуги населению (плюс 10,7%);

информация и связь (плюс 8,9%);

добыча полезных ископаемых (плюс 8,4%);

обеспечение электрической энергией, газом и паром (плюс 7,9%);

транспортировка и хранение (плюс 7,1%);

оптовая и розничная торговля (плюс 6,4%);

культура и спорт (плюс 5,6%);

строительство (плюс 4,5%);

обрабатывающие производства (плюс 3,3%).

Рост производства и потребительских услуг увеличили спрос на банковские услуги, что привело к росту добавленной стоимости в сфере финансов и страхования на 9,1%.

Рост мировых цен на энергоресурсы обусловил увеличение индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости в добывающих производствах более чем в 1,5 раза (+)54,9%, в обрабатывающих производствах почти на треть (+)29%.

Большинство отраслей экономики в III квартале текущего года показали рост по отношению к III кварталу 2019-го:

информация и связь (плюс 10,5%);

водоснабжение и водоотведение, деятельность по ликвидации загрязнений, сбор и утилизация отходов (плюс 7,1%);

оптовая и розничная торговля (плюс 5%);

обеспечение электрической энергией, газом и паром (плюс 4,2%);

обрабатывающие производства (плюс 3,3%);

строительство (плюс 2,3%).

Отдельные отрасли не достигли уровня III квартала 2019 года:

добыча полезных ископаемых (минус 7,7%);

гостиницы и рестораны (минус 7,1%);

культура и спорт (минус 6,8%);

транспортировка и хранение (минус 3,4%).

Росстат уточняет, что расчет ВВП выполнен производственным методом, который предполагает оценку валовой добавленной стоимости всех хозяйствующих субъектов и чистых налогов на продукты (разница между налогами и субсидиями на продукты). Валовая добавленная стоимость представляет собой разницу между выпуском продукции и промежуточным потреблением. Первая оценка ВВП основана на оперативной статистической отчетности предприятий, расчетных данных отраслевой статистики, данных Банка России и других ведомств.