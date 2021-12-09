Росстат представил первую оценку ВВП за III квартал
Российский ВВП вырос в III квартале текущего года по сравнению с соответствующим периодом 2020-го на 4,3%, а по сравнению с III кварталом допандемийного 2019 года — на 0,6%. Такую первую оценку представил в среду Росстат.
«Абсолютный объем ВВП в текущих ценах в III квартале 2021 года составил 33911,2 млрд рублей, индекс физического объема ВВП к соответствующему периоду 2020 года — 104,3% (относительно соответствующего периода 2019 года — 100,6%), индекс-дефлятор — 117,9% (относительно соответствующего периода 2019 года — 119,3%)», — говорится в сообщении.
Объем ВВП за январь — сентябрь 2021 года составил в текущих ценах 91,535 трлн рублей, что на 4,6% больше относительно аналогичного периода прошлого года.
По данным статистического ведомства, в III квартале 2021 года практически во всех отраслях экономики наблюдался рост производства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Наиболее заметно добавленная стоимость выросла в следующих сферах деятельности:
- гостиницы и рестораны (плюс 16,7%);
- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (плюс 14%);
- прочие услуги населению (плюс 10,7%);
- информация и связь (плюс 8,9%);
- добыча полезных ископаемых (плюс 8,4%);
- обеспечение электрической энергией, газом и паром (плюс 7,9%);
- транспортировка и хранение (плюс 7,1%);
- оптовая и розничная торговля (плюс 6,4%);
- культура и спорт (плюс 5,6%);
- строительство (плюс 4,5%);
- обрабатывающие производства (плюс 3,3%).
Рост производства и потребительских услуг увеличили спрос на банковские услуги, что привело к росту добавленной стоимости в сфере финансов и страхования на 9,1%.
Рост мировых цен на энергоресурсы обусловил увеличение индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости в добывающих производствах более чем в 1,5 раза (+)54,9%, в обрабатывающих производствах почти на треть (+)29%.
Большинство отраслей экономики в III квартале текущего года показали рост по отношению к III кварталу 2019-го:
- информация и связь (плюс 10,5%);
- водоснабжение и водоотведение, деятельность по ликвидации загрязнений, сбор и утилизация отходов (плюс 7,1%);
- оптовая и розничная торговля (плюс 5%);
- обеспечение электрической энергией, газом и паром (плюс 4,2%);
- обрабатывающие производства (плюс 3,3%);
- строительство (плюс 2,3%).
Отдельные отрасли не достигли уровня III квартала 2019 года:
- добыча полезных ископаемых (минус 7,7%);
- гостиницы и рестораны (минус 7,1%);
- культура и спорт (минус 6,8%);
- транспортировка и хранение (минус 3,4%).