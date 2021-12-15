Минфин разместил ОФЗ двух выпусков не в полном объеме

Министерство финансов России попыталось разместить 15 декабря два выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) на 50 млрд рублей по номинальной стоимости. Оба выпуска размещены не в полном объеме, следует из материалов ведомства.

Сначала инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска № 26237RMFS с погашением 14 марта 2029 года в объеме 30 млрд рублей. Спрос составил 42,336 млрд рублей, а размещенный объем выпуска — 15,689 млрд. Выручка от размещения — 14,403 млрд рублей. Цена отсечения составила 90,2% от номинала. Средневзвешенная цена — 90,244% от номинала, доходность — 8,71% годовых.

Затем ведомство предложило ОФЗ-ПД выпуска № 26240RMFS с погашением 30 июля 2036 года в объеме 20 млрд рублей. Объем спроса здесь составил 10,821 млрд рублей, а размещенный объем выпуска — 9,632 млрд. Выручка от размещения — 8,8 млрд рублей. Цена отсечения — 88,0500% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,61% годовых. Средневзвешенная цена — 88,1132% от номинала, доходность — 8,6% годовых.



Плановый объем размещения ОФЗ в IV квартале 2021 года — 520 млрд рублей по номинальной стоимости. В частности, за три месяца планируется разместить ОФЗ со сроком погашения до пяти лет на 50 млрд рублей, со сроком погашения от пяти до десяти лет — на 250 млрд рублей, со сроком погашения от десяти лет — на 220 млрд рублей.