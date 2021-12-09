Матвиенко поручила изучить ситуацию с защитой персональных данных в реестре недвижимости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду на заседании палаты поручила сенаторам совместно с Росреестром проанализировать ситуацию с защитой персональных данных в реестре недвижимости и подготовить при необходимости изменения в законодательство.

Данную тему поднял на заседании зампред комитета Совфеда по экономической политике Мурат Хапсироков, который обратился к главе Росреестра Олегу Скуфинскому. По словам сенатора, сейчас фактически любой человек с помощью выписки из ЕГРН может получить сведения об имуществе другого лица, что «создает реальные угрозы по утечке персональных данных».

«Я бы поддержала, тема очень острая, граждане наши не защищены. Мы приветствуем продвижение всех электронных, цифровых платформ, удобных для граждан услуг и сервисов, но при этом мы не должны забывать о своей ответственности, что люди должны быть защищены и не открыты для мошенников», — сказала Матвиенко.

Она поручила комитетам по конституционному законодательству и госстроительству, по бюджету и финансовым рынкам, а также по экономической политике проанализировать данную ситуацию и подготовить при необходимости изменения в действующее законодательство, чтобы «закрыть утечку персональных данных». «На любом рынке можно сейчас купить любую информацию, а потом придут мошенники и перепишут на себя незаконно чей-то дом или еще что-то», — подчеркнула спикер Совфеда.

Скуфинский со своей стороны отметил, что ведомство занимается комплексным обеспечением информационной безопасности своих сервисов. «С точки зрения наших информационных систем права защищены надежно», — подчеркнул он. При этом глава ведомства признал, что сегодня любой человек может получить информацию из ЕГРН о другом гражданине без уведомления правообладателя. Причем иногда такая информация используется для совершения мошеннических сделок, сказал он.

Как отметил Скуфинский, сегодня в мире сложилась практика, согласно которой персональные данные, в том числе фамилию, имя и отчество собственника недвижимости, можно получить только с согласия правообладателя. Для получения же открытых сведений, например характеристик объекта и формы собственности, заявитель, согласно международному опыту, должен обосновать существенную необходимость предоставления такой информации, добавил глава Росреестра. «Поэтому вопрос серьезный, требует глубокой проработки и изучения. Ведомство готово со своей стороны этот вопрос обсуждать, изучать и совместно проработать», — заключил он.