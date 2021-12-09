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Минтруд расширит систему информирования граждан о положенных им выплатах

15.12.2021 21:29
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ТАСС

Минтруд расширит систему проактивного информирования россиян о положенных им мерах поддержки в случае наступления разных жизненных ситуаций. В 2022—2024 годах начнется информирование в случае беременности, достижения ребенком определенного возраста, получения статуса многодетной семьи, создания молодой семьи, установления опеки, потери кормильца, заявила в среду первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

«Мы планируем в 2022—2024 году расширить перечень таких жизненных событий. Появятся события: достижение ребенком определенного возраста — например, меры поддержки семей с детьми от трех до семи лет возникают тогда, когда ребенок достигает трех лет. По таким точкам граждане будут получать уведомления. Далее: беременность, так как у нас впервые появилась системная поддержка нуждающихся женщин с 1 июля. Получение статуса многодетной семьи, создание молодой семьи, присвоение звания ветерана и приравненных к нему званий, установление опеки, потеря кормильца и ряд других жизненных ситуаций», — сказала она на первом заседании комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи.

Баталина напомнила, что в настоящее время такое информирование осуществляется в следующих ситуациях: рождение ребенка, установление инвалидности и достижение пенсионного возраста. «Уже направлено по этим трем событиям более 204 тысяч уведомлений», — заключила она.

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