Путин: борьба с бедностью остается важнейшим приоритетом властей

Борьба с бедностью остается важнейшим приоритетом властей, заверил президент России Владимир Путин. Он отметил, что для повышения доходов россиян важны самые разные меры, передает ТАСС.

«Борьба с бедностью — это наш безусловный приоритет, он прямо связан с ответом на демографический вызов», — сказал глава государства в среду на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По его мнению, «для повышения доходов граждан важно все: и адресная социальная поддержка, и помощь семьям с детьми, и новые рабочие места, и сбалансированное развитие регионов и отраслей экономики, и повышение доступности и качества образования на всех уровнях».

По словам главы государства, сейчас адресную помощь от государства получают российские семьи, где растут порядка 7 млн детей. «Задача ближайших лет — выстроить здесь целостную линейку поддержки семей, где растут дети в возрасте от рождения до окончания школы», — подчеркнул президент. Он добавил, что «поддержкой в рамках социального контракта охвачено около 800 тыс. человек, оказавшихся в сложной жизненной ситуации».

В октябре президент говорил, что считает главным результатом своей работы сокращение бедности в стране вдвое. «Что касается того, что удалось сделать. У нас было 40 миллионов человек за чертой бедности, сегодня непомерно много — девятнадцать с лишним или двадцать, по разным подсчетам, но все-таки это не сорок. Вот это, пожалуй, самый главный результат», — заявлял он. Путин отмечал, что Россия преодолела трудный период не благодаря ему, а благодаря «многотерпению, мужеству и воле народа».

Напомним, в июле 2020 года президент поставил цель снизить уровень бедности в стране к 2030 году вдвое по сравнению с 2017 годом. Ранее срок цели был поставлен президентом к 2024 году. Глава Минтруда Антон Котяков в интервью Владимиру Познеру заявлял, что достичь поставленной цели к 2024 году будет достаточно трудно. Согласно данным Росстата, число россиян, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума, в 2017 году составляло 18,9 млн человек, или 12,9% населения РФ. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизилось в IV квартале 2020 года до 13,5 млн и составило 9,2% от всего населения. Всего, по предварительным итогам 2020 года, в России 17,8 млн бедных граждан (12,1%). К 2030 году число бедных в стране должно снизиться до 6,5%, то есть до 9,5 млн человек.

