Правительство модернизирует инвестрежим для привлечения 14 трлн рублей

Правительство и крупный бизнес обговорили план корректировки закона о СЗПК (соглашений о защите и поощрении капиталовложений), который должен привлечь инвестиций на 14 трлн рублей, пишут «Известия». Об этом стало известно по итогу совещания первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщили в Минэкономразвития. Принятие новых правил планируется в весеннюю сессию Госдумы.

По словам Белоусова, правительство проработает параметры обновленного режима в течение четырех месяцев. Специально для этого создается рабочая группа, в которую войдут представители бизнеса, профильных ведомств, ФНС, главы регионов, а также представители двух профильных комитетов Госдумы, отметил один из источников. Функцию уполномоченной организации по сопровождению СЗПК планируется передать ВЭБу, оператором ГИС «Капиталовложения» по СЗПК может стать ФНС, пояснил Белоусов.

В рамках трансформации СЗПК, предлагается установить права регионов в согласовании и реализации инвестиционных проектов на местах; под видом СЗПК не должны перезапускаться старые проекты, которые ранее реализовались без льгот; ответственность за верификацию и фиксацию требований к проекту на соответствия законодательству и поправкам к закону о СЗПК должен нести уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Также необходимо будет прописать особенности одновременного использования СЗПК и других преференциальных режимов.

По сути, обсуждается предоставление регионам права рассматривать инициативу инвестора и ставить на проекте «визу», либо отказывать в подписании: в первом случае власти субъекта обязуются всячески содействовать в реализации проекта, по крайней мере не ухудшать его условий, во втором они должны представить развернутую мотивацию отказа в заключении соглашений, пояснил «Ведомостям» собеседник, близкий к участникам одного из совещаний.



Лента новостей Минэкономразвития обновило правила заключения СЗПК Одно из существенных изменений в правилах – возможность отразить в соглашениях изменения, связанные с курсом рубля и ключевой ставкой: если курс рубля снизится к доллару или евро более чем на 20%, а ключевая ставка повысится более чем на 3 п. п. с момента заключения соглашения, стоимость проекта и сроки его выполнения могут измениться и инвестор будет вправе отразить это в соглашении. 19.10.2021 09:11

В действующем законодательстве отсутствует норма о возможности заключения мирового соглашения, предусматривающего предоставление господдержки относительно заключенных СЗПК. Кроме мирового соглашения речь может идти о введении механизма досудебного разрешения споров. На совещании также говорилось о необходимости закрытого и закрепленного перечня условий стабилизационных оговорок и компенсаций. По оценке Белоусова, такие нормы действуют и сейчас, но анализ соглашений показывает, что в них они прописаны расплывчато.

Как пояснил близкий к правительству источник, нынешняя конфигурация СЗПК заключает достаточно высокие риски для бюджетной системы, с одной стороны, и не учитывает ухудшение условий ведения хозяйственной деятельности — с другой; для инвесторов предусмотрена компенсация затрат по проекту через субсидии или налоговые вычеты, объем компенсации не может превышать сумму уплаченных налогов от реализации инвестпроекта.

Как отметил директор центра налоговой политики МГУ Кирилл Никитин, одним из ключевых аспектов СЗПК является компенсация затрат на строительство инфраструктуры за счет будущих налоговых поступлений, а поскольку они идут именно в доходы регионального бюджета, то предложение передать инициативу на местный уровень выглядит логично. Заведующий кафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС Владимир Климанов пояснил, что новые полномочия регионов могут создать некоторую напряженность в работе с федеральными структурами в силу завышенных ожиданий с обеих сторон, это может быть фактором торможения процесса; завышенные ожидания могут стать если не конфликтом интересов, то фактором неопределенности.

Минфин, Минэкономразвития и крупный бизнес концептуально поддержали планы по трансформации режима.