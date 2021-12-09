Рубль немного слабеет, индекс Мосбиржи — в хорошем плюсе на утренних торгах

Доллар и евро немного укрепляют позиции к рублю на утренних торгах в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:09 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,75 рубля, что на 4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на 8:08 стоил 83,22 рубля (плюс 11 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,62—73,77 рубля за доллар и 83,09—83,26 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.



Индекс Мосбиржи на 8:27 прибавляет 2,05% к уровню закрытия предыдущих торгов и составляет 3 696,15 пункта. С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет внедрения утренней торговой сессии с 6:50 мск.