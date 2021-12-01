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Аналитики: нарастить выручку ведущим российским операторам поможет создание экосистем

16.12.2021 08:55
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Время прочтения: 3 минуты
Источник
Banki.ru
Темы
МегаФон МТС Билайн

Ведущие российские операторы связи могут увеличить выручку за 2021 год на 5—6%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на прогнозы рейтингового агентства Moody's. В ближайшие два года сохранить рост им поможет вывод на рынок дополнительных предложений помимо услуг сотовой связи, а выиграют те, кто сумеет выстроить экосистему цифровых сервисов, считают аналитики.

По данным Минцифры, доходы российского телекоммуникационного рынка после роста в 2019 году до 1,73 трлн рублей упали до 1,72 трлн рублей в 2020 году. Лидером по выручке в 2019-м и 2020 годах были МТС (472,6 млрд рублей в 2019 году и 488,5 млрд рублей в 2020 году). Если прогнозы Moody's подтвердятся, то суммарная выручка операторов по итогам этого года при росте на 6% достигнет 1,83 трлн рублей.

Поскольку массовое проникновение сетей 5G в России, по мнению аналитиков, не произойдет раньше 2024 года, толчок рынку могут дать новые предложения крупных игроков. «Тем самым операторы связи постепенно превратятся в самостоятельные экосистемы, предлагая клиентам комплексные услуги в виде платных подписок на медиаконтент или финансовых операций», — полагают в Moody's. Там отмечают, что подобные решения уже есть у МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома».

Пользователи корпоративных мобильных номеров могут получить больше времени для их регистрации в единой системе идентификации и аутентификации портала «Госуслуги». О том, что Минцифры планирует ввести переходный период для реализации закона о «серых» сим-картах, написала накануне вечером газета «Коммерсант» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

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МТС развивают экосистему на основе собственных продуктов и партнерств с лидерами на своих рынках, такими как, например, Spotify, Apple Music, Kion, «Первый канал» и другими, подчеркнули в компании. Количество экосистемных абонентов в III квартале увеличилось на 26%, говорят в МТС. Сейчас у оператора около 79,7 млн абонентов в стране. Выручка группы МТС по итогам III квартала выросла на 8,4%, до 127,5 млрд рублей. Вклад нетелекоммуникационных направлений в прирост по итогам III квартала 2021 года превысил 61%.

В «ВымпелКоме» отметили, что помимо телеком-сервисов предоставляют также услуги в области финтеха, adtech, решений на базе искусственного интеллекта для медицины, образования и других отраслей, сервисов видео- и аудиоаналитики, решений для «умного» города. Консолидированная выручка «ВымпелКома» по МСФО увеличилась по итогам июля — сентября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,2% и достигла 75,2 млрд рублей, говорится в отчете компании.

В «МегаФоне» также заявили, что развивают «балансирующую модель экосистемы». Например, в сентябре компания запустила мультиподписку, которая объединила цифровые продукты разных сегментов — музыку, книги и онлайн-кинотеатры, отметили в операторе. «Мы также имеем облачные решения, сервисы для кибербезопасности, продукты на основе аналитики больших данных и другие», — добавили в «МегаФоне». Его выручка по итогам III квартала выросла на 6,2%, до 91,8 млрд рублей.

В целом все операторы пытаются продавать дополнительные услуги, но не все это называют экосистемой, считает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин: «Так что выиграют те, кто сможет предложить наиболее востребованные услуги за пределами телеком-сервисов». Органичным продолжением операторского бизнеса является контент, и, возможно, компании начнут развиваться в сторону расширения таких линеек, предполагает он.

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