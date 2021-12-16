16 декабря. О чем пишут газеты

📰 Бумаги российских угольных компаний значительно подорожали за последний год, пишут «Ведомости», уточняя, что обыкновенные акции двух публичных компаний — «Распадской» и «Мечела» — взлетели на 160% и 50% соответственно. Причин столь быстрого взлета стоимости бумаг несколько, но основная — ажиотажный спрос на уголь на мировых рынках: и на энергетический, и на коксующийся. Помимо локального дефицита, образовавшегося из-за недостатка предложения, рост котировок угля поддержали также перебои поставок, которые начались из-за пандемии, и спекулянты.

📰 Квартиры в московских новостройках дорожают быстрее, чем формально нежилые апартаменты, пишет «Российская газета» со ссылкой на «Метриум». Так, квартиры массового сегмента и бизнес-класса последние два года дорожали в среднем на 6% и 7% в квартал, а апартаменты — только на 4% и 5% соответственно, подсчитали аналитики компании. Средняя стоимость квадратного метра в квартирах массового сегмента сейчас составляет 256 тыс. рублей, а апартаментов — 241 тыс. рублей за квадратный метр. Таким образом, массовые апартаменты обходятся покупателям на 6% дешевле, чем московские квартиры.

📰 Число россиян, которые в предстоящие новогодние праздники (с 28 декабря по 9 января) собираются полететь за рубеж, выросло по сравнению с прошлым годом примерно вдвое, пишет «Коммерсант». Но, хотя сейчас пассажирам доступно почти в четыре раза больше стран, перечень маршрутов все еще ограничен. В результате цены на некоторые традиционно популярные зарубежные направления выросли на треть. Однако в целом агрегаторы и авиакомпании утверждают, что тарифы даже снизились, в то время как на внутренние рейсы увеличились. Перевозчики надеются, что продажи билетов за рубеж могут резко взлететь в последние дни года.

📰 Производителей сахара и подсолнечного масла планируют освободить от дополнительных затрат, пишут «Известия» со ссылкой на письмо Минсельхоза вице-премьеру Виктории Абрамченко. Подорожание продукции можно притормозить, если освободить заводы от выплаты вознаграждений ретейлерам, например, за то, что они купили определенный объем товара, продвижение и логистику. Зампред правительства ранее поручила разработать меры для стабилизации цен на эти продукты. Бонусы составляют до 5% от общей суммы поставки. Однако мера не отменит грядущего подорожания, а лишь отсрочит его, уверены аналитики.

📰 Маркетплейсы необходимо обязать обеспечивать независимость ценообразования от участия продавцов в рекламных акциях, нести материальную ответственность за потерю товара и уделять больше внимания проблеме контрафакта, пишут «Известия» со ссылкой на положения, которые войдут в стандарты взаимодействия маркетплейсов и поставщиков. Отмечается, что их разработкой сейчас занимается Минпромторг. Среди других предложений, которые обсуждаются, — уведомление поставщиков об изменении условий сотрудничества заранее и размещение информации о комиссиях в открытом доступе.

📰 Лишь одна из пяти иностранных авиакомпаний, обанкротившихся в период пандемии и летавших в Россию, компенсировала гражданам несостоявшиеся перелеты, пересадив их на другие рейсы, пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Тинькофф Путешествия», уточняя, что другие перевозчики деньги не вернули. При этом от действий зарубежных компаний страдают не только путешественники, но и бизнес турагентств, однако судебные тяжбы зачастую проходят в других странах, а шансы вернуть деньги минимальны, сетуют представители отрасли. Опрошенные эксперты рекомендуют оформлять тревел-страховки, по которым деньги будут возвращены в короткие сроки.

📰 Системы искусственного интеллекта по контролю за работами в сфере ЖКХ запустят в регионах, пишут «Известия». Так, программа способна выявлять неочищенные от снега дороги, открытые люки, проблемы с освещением. Почти одновременно новый конкурс на оказание услуг по контролю за работой коммунальщиков с помощью нейронной сети, подключенной более чем к 100 тыс. камер видеонаблюдения, объявили и московские власти. Эксперты считают, что интеллектуальное видеонаблюдение позитивно влияет на работу городских служб. Для сбора первичных данных будут использованы камеры на общественном и специальном транспорте.

📰 Туроператоры с высокой долей вероятности могут получить отсрочку по возврату денег клиентам за несостоявшиеся из-за пандемии туры еще на год — до 31 декабря 2022 года, пишут «Известия» со ссылкой на Российский союз туриндустрии. Соответствующий законопроект Госдума, вероятно, примет во II чтении 16 декабря. Сейчас сумма долгов компаний перед туристами составляет 28 млрд рублей, вернуть столько туроператоры не смогут, отметили в туротрасли. Между тем обсуждаются и другие сценарии — частичная отсрочка обязательств или вовсе отказ от нее. В последнем случае с рынка могут уйти около сотни операторов.

📰 ФАС не поддержала идею бизнеса о законодательном запрете на установление всеми системами бронирования отелей паритета цен (гарантия установления лучшей цены на конкретной площадке), пишет «Коммерсант» со ссылкой на ответ регулятора на обращение «Опоры России». Отдельные действия агрегаторов «успешно регулируются существующими требованиями закона о конкуренции», говорится в тексте. В ФАС также отметили, что на рынке позитивно скажется отмена практики паритета цен со стороны Booking.com: другие игроки могут последовать его примеру, также отказавшись от этого условия.