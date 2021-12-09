Объем переводов в СНГ через платежные системы рекордно вырос

Трансграничные переводы через платежные системы в страны СНГ из России достигли 2,29 млрд долларов — это рекордное значение за последние шесть лет, пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные ЦБ. Лидерами среди получателей стали Узбекистан, куда из РФ перевели 1,01 млрд долларов (увеличение на 34,9% по сравнению со II кварталом), Таджикистан — 0,53 млрд долларов (25,5%) и Киргизия — 0,43 млрд долларов (21,7%). Одной из причин роста стал усиленный приток мигрантов из стран СНГ, в первую очередь за счет организованного ввоза рабочей силы из Узбекистана и Таджикистана для восполнения дефицита трудовой силы в строительстве, ЖКХ и других отраслях.

По словам руководителя платежной системы Contact Сергея Нестерова, основными стимулами роста оборотов денежных переводов в СНГ стали открытие границ и «миграционная амнистия» в отношении сотен тысяч граждан, которым был запрещен въезд на территорию России. Тенденция к росту переводов в СНГ сохранится и в IV квартале. По мнению главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, дополнительными факторами активизации строительства послужили краткосрочное смягчение антиковидных ограничений и резкий рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса. В IV квартале на объем переводов мигрантов будут влиять разнонаправленные факторы: с одной стороны, происходит снижение активности в строительном секторе, с другой — рост торговых операций и, соответственно, активности в части доставки в рамках предпраздничных распродаж, уточнил он.

Директор «Золотая корона — денежные переводы» Иван Ситнов отметил, что к росту зарплат мигрантов привела и инфляция — ЦБ повышает процентную ставку, что приводит к укреплению рубля. Глава «Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов» Виктор Достов добавил, что активно меняется сам рынок движения денег, от систем международных переводов часть таких операций переходит в платежные системы банков — удобство и снижение стоимости переводов привело к обелению части потоков и уходу из трафика наличных. Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова полагает, что на достижение рекордных значений могло повлиять отсутствие лимитов на такие переводы у крупнейших банков, особенно у лидера рынка.