Все новости

Объем переводов в СНГ через платежные системы рекордно вырос

16.12.2021 09:28
1 193
Время прочтения: 3 минуты
Источник
Banki.ru

Трансграничные переводы через платежные системы в страны СНГ из России достигли 2,29 млрд долларов — это рекордное значение за последние шесть лет, пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные ЦБ. Лидерами среди получателей стали Узбекистан, куда из РФ перевели 1,01 млрд долларов (увеличение на 34,9% по сравнению со II кварталом), Таджикистан — 0,53 млрд долларов (25,5%) и Киргизия — 0,43 млрд долларов (21,7%). Одной из причин роста стал усиленный приток мигрантов из стран СНГ, в первую очередь за счет организованного ввоза рабочей силы из Узбекистана и Таджикистана для восполнения дефицита трудовой силы в строительстве, ЖКХ и других отраслях.

По словам руководителя платежной системы Contact Сергея Нестерова, основными стимулами роста оборотов денежных переводов в СНГ стали открытие границ и «миграционная амнистия» в отношении сотен тысяч граждан, которым был запрещен въезд на территорию России. Тенденция к росту переводов в СНГ сохранится и в IV квартале. По мнению главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, дополнительными факторами активизации строительства послужили краткосрочное смягчение антиковидных ограничений и резкий рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса. В IV квартале на объем переводов мигрантов будут влиять разнонаправленные факторы: с одной стороны, происходит снижение активности в строительном секторе, с другой — рост торговых операций и, соответственно, активности в части доставки в рамках предпраздничных распродаж, уточнил он.

Директор «Золотая корона — денежные переводы» Иван Ситнов отметил, что к росту зарплат мигрантов привела и инфляция — ЦБ повышает процентную ставку, что приводит к укреплению рубля. Глава «Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов» Виктор Достов добавил, что активно меняется сам рынок движения денег, от систем международных переводов часть таких операций переходит в платежные системы банков — удобство и снижение стоимости переводов привело к обелению части потоков и уходу из трафика наличных. Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова полагает, что на достижение рекордных значений могло повлиять отсутствие лимитов на такие переводы у крупнейших банков, особенно у лидера рынка.

Самые популярные кредитные карты с низкой стоимостью обслуживания

Выбор пользователей Банки.ру
Название Процентная ставка Льготный период, дней Годовое обслуживание, ₽
Cash Back
от 9,9% до 50 0 - 950
Оформить онлайн
Лиц.№ 2557
Zero
10% до 1100 0 - 21 535
Лиц.№ 2268
#МожноВСЁ
от 22,9% до 62 0 - 948
Лиц.№ 2272
Citi Select
от 9,9% до 50 0
Лиц.№ 2557
МТС Деньги Weekend
от 24,9% до 51 1 200
Лиц.№ 2268

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

СМИ: Центробанк планирует контролировать денежные переводы между гражданами
НБКИ: выдача новых кредитных карт выросла на 40% за год
Новикомбанк повысил ставку, начисляемую на остаток по дебетовым картам
Фора-Банк предлагает кэшбэк и ски-пасс за оплату картой Visa проживания в отелях Красной Поляны