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Объем вложений России в госбумаги США в октябре сократился до 3,7 млрд долларов

16.12.2021 09:37
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ТАСС

Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в октябре сократился по сравнению с предшествующим месяцем и составил 3,72 млрд долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные в среду документы Минфина США.

В сентябре показатель оценивался в 3,918 млрд долларов, а в августе — в 4,004 млрд. В октябре на долгосрочные облигации в российских вложениях приходились 554 млн долларов, на краткосрочные — 3,1 млрд. В сентябре первый показатель оценивался в 204 млн, а второй — в 3,7 млрд.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. В апреле их уровень снизился с 96 млрд до 48,7 млрд долларов, а в мае — до 14,9 млрд. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги — до 9,3 млрд долларов.

В марте 2020 года РФ более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с февралем: с 12,58 млрд до 3,85 млрд долларов. В апреле объем вложений вновь был увеличен (до 6,85 млрд) благодаря краткосрочным облигациям. В мае прошлого года Россия сократила объем вложений с 6,85 млрд до 5,39 млрд долларов.

Крупнейшим держателем госбумаг США в сентябре осталась Япония — примерно 1,3 трлн долларов. Второе место с почти 1,07 трлн занял Китай.

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