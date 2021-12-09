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СберБанк выпустил приложение «СберБизнес» для iPad

16.12.2021 21:35
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

СберБанк представил мобильное приложение «СберБизнес» для работы на планшетах iPad.

Как сообщили в кредитной организации, с точки зрения функциональных возможностей приложение «СберБизнес» для iPad не отличается от мобильного приложения для смартфонов. «Оно поддерживает работу с платежами, зарплатными проектами, бизнес-картами, кредитованием, внешнеэкономическую деятельность, содержит маркетплейс с возможностью подключения сервисов и услуг из приложения, поддерживает «темную тему» — словом, в этой версии доступны все преимущества самой актуальной версии мобильного приложения «СберБизнес» (3.29.0)», — отмечается в релизе.

Разница заключается в адаптации дизайна приложения под работу на планшете, поясняют в банке. Приложение для iPad немного отличается с точки зрения интерфейса (главное меню переехало из нижней части экрана на левую сторону), умеет работать в режиме альбомной и портретной ориентации, поддерживает режим многозадачности (когда экран поделен между несколькими приложениями).

По словам директора дивизиона «Цифровой корпоративный банк» СберБанка Анны Лоевской, потенциальная аудитория приложения «СберБизнес» для iPad оценивается не менее чем в 20 тыс. пользователей. Ежемесячно не менее 12 тыс. клиентов банка открывают мобильное приложение «СберБизнес» для смартфонов на планшетах, уточнила она.

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Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
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