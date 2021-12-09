Все новости

ЦБ пересчитал тарифы по обязательному страхованию ответственности владельцев опасных объектов

16.12.2021 10:01
1 514
1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Банк России пересчитал тарифы по обязательному страхованию ответственности владельцев опасных объектов. Об этом сообщается на сайте регулятора, где опубликован и проект соответствующего указания.

«Банк России провел расчеты страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта (ОСОПО) за причинение вреда в результате аварии. Страховые тарифы устанавливаются в зависимости от типа опасного объекта и от факторов, влияющих на степень риска», — указано в релизе.

Проведенный анализ показал, что для большинства типов опасных объектов возможно значительное снижение нижней границы тарифного коридора — на 50%. По гидротехническим сооружениям и ряду видов оборудования, работающего под давлением, коридор должен быть расширен: нижняя граница снижена на 25%, а верхняя — повышена на 25%.

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Совкомбанк покупает третью страховую компанию
Банк России увеличил период охлаждения по полисам ИСЖ и НСЖ
Центробанк оштрафовал СК «Росгосстрах»
Банк России опубликовал первый рэнкинг страховщиков по уровню жалоб на ОСАГО