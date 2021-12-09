ЦБ пересчитал тарифы по обязательному страхованию ответственности владельцев опасных объектов

Банк России пересчитал тарифы по обязательному страхованию ответственности владельцев опасных объектов. Об этом сообщается на сайте регулятора, где опубликован и проект соответствующего указания.

«Банк России провел расчеты страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта (ОСОПО) за причинение вреда в результате аварии. Страховые тарифы устанавливаются в зависимости от типа опасного объекта и от факторов, влияющих на степень риска», — указано в релизе.



Проведенный анализ показал, что для большинства типов опасных объектов возможно значительное снижение нижней границы тарифного коридора — на 50%. По гидротехническим сооружениям и ряду видов оборудования, работающего под давлением, коридор должен быть расширен: нижняя граница снижена на 25%, а верхняя — повышена на 25%.