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«ГПБ Мобайл» дарит целый год бесплатной связи новым абонентам

16.12.2021 21:59
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Газпромбанк

«ГПБ Мобайл» в свой первый день рождения дарит целый год бесплатной связи всем новым абонентам, сообщила пресс-служба Газпромбанка.

«С 16 по 18 декабря 2021 года всем, кто оформил сим-карту «ГПБ Мобайл» со своим номером или оформил новую сим-карту, «ГПБ Мобайл» дарит 100% скидку на абонентскую плату по тарифу «Удобно» на следующие 12 месяцев. Для получения скидки новым абонентам нужно будет подключиться к программе лояльности «Быть вместе», которая действует для держателей карт Газпромбанка, и пополнить счет на 400 рублей», — говорится в релизе.

Как уточняют в банке, условия предоставления скидки и подключения к программе лояльности «Быть вместе» для ее получения представлены на сайте кредитной организации. Оформить сим-карту в рамках акции можно в отделениях Газпромбанка.

В настоящее время сим-карты «ГПБ Мобайл» можно оформить в 20 регионах России, уточнила генеральный директор «ГПБ Мобайл» Нина Цирулик. «Мы намерены охватить новые регионы — к концу 2022 года оформить сим-карты «ГПБ Мобайл» можно будет более чем в 60 регионах, ввести новые выгодные тарифы, услуги и скидки», — добавила она.

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Юлия Белоногова

начальник управления клиентской поддержки Газпромбанка
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