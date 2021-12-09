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SuperJob: компенсационные пакеты компаний для работников «похудели» за пандемию

16.12.2021 11:15
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Время прочтения: 3 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Компенсационные пакеты, которые компании предлагают своим сотрудникам, расширились за год, но пока не достигают доковидного уровня. К такому выводу пришел портал SuperJob, опросив представителей 1 тыс. компаний из всех федеральных округов РФ.

За год персоналу стали чаще предоставлять оплату мобильной связи и Интернета, полисы добровольного медицинского страхования, подарки к праздничным датам и компенсацию питания, но до пандемии работодатели были щедрее, отмечается в обзоре.

Чаще всего в составе компенсационных пакетов предлагается возможность обучения за счет компании (47%). Подарки к праздничным датам дарят в 45% компаний. Корпоративные мероприятия проводят 43% предприятий и организаций. Оплату мобильной связи компенсируют 39% нанимателей. 27% предоставляют сотрудникам возможность приобретения продукции или услуг компании со скидкой. Полисы ДМС оплачивают 18% работодателей. 17% предприятий и организаций оплачивают служебный транспорт. 16% предоставляют компенсацию питания. В каждой девятой компании у персонала есть возможность получить несколько дополнительных дней отпуска.

Компании со штатной численностью от 100 до 1 тыс. человек чаще малого и крупного бизнеса предоставляют персоналу возможность обучаться за счет компании, посещать корпоративные мероприятия, добираться на работу служебным транспортом, а также чаще дарят подарки и оплачивают проездные. Крупный бизнес чаще предоставляет сотрудникам полисы ДМС, скидки на свою продукцию, компенсацию питания, оплату фитнеса и путевок.

Среди работодателей различных отраслей наиболее щедрые компенсационные пакеты — в IT, банках и продажах. IT-компании чаще других организуют обучение персонала, банки — проводят корпоративные мероприятия, оплачивают мобильную связь и ДМС. Торговые компании чаще предоставляют скидки на покупку своих товаров. Промышленные предприятия чаще дарят сотрудникам подарки к праздничным датам, предоставляют служебный транспорт и компенсацию питания.

По данным SuperJob, среди компаний из крупных городов чаще всего бесплатные программы обучения персонала действуют в Казани. В Новосибирске чаще организуют корпоративные мероприятия и доставку служебным транспортом. Работодатели из Екатеринбурга чаще оплачивают мобильную связь и Интернет, а также компенсируют расходы на питание. В Санкт-Петербурге каждая вторая компания делает подарки сотрудникам к праздничным датам.

«В пандемию компенсационные пакеты компаний значительно «похудели» из-за сложной экономической ситуации. В настоящий момент работодатели стали чаще предоставлять персоналу компенсацию мобильной связи и Интернета, полисы ДМС, подарки к праздничным датам и оплату питания, но доковидный уровень еще не достигнут: пока меньше не только составляющих, расходы на которые нецелесообразно наращивать во время пандемии (корпоративные мероприятия и дополнительные дни отпуска), но и таких «ингредиентов», как оплата мобильной связи и скидки на продукцию компании. Компаний, где предоставляют компенсацию питания и полис ДМС, сегодня тоже немного меньше, чем было до пандемии», — сообщают в SuperJob.

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