Аксаков: взимать НДС при операциях с цифровыми финансовыми активами не планируется

Взимать налог на добавленную стоимость при операциях с цифровыми финансовыми активами не планируется. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Подход, очень похожий на то, что есть при налогообложении при операциях с ценными бумагами. Здесь все похоже, поэтому и принцип предлагается тот же самый. Естественно, налог на добавленную стоимость при этих операциях не должен возникать», — сказал он.

По словам депутата, в настоящее время законопроект направлен на согласование в профильные ведомства. Отзывы на документ Аксаков планирует получить в начале января.



В сентябре информагентство РБК сообщало, что Российский союз промышленников и предпринимателей рекомендовал Министерству финансов и Федеральной налоговой службе установить специальный налоговый режим для операций с цифровыми финансовыми активами. РСПП, в частности, рекомендовал освободить от НДС операции по выпуску, обращению и погашению цифровых финансовых активов, а также операции по выпуску и обращению цифровых прав, которые в той или иной степени удостоверяют право требовать передачу товара или услуги по сделкам с цифровыми финансовыми активами.