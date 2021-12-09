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​Европейский центробанк готовится представить свой прогноз на 2022 год

16.12.2021 15:01
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Источник
Banki.ru

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг представит свои прогноз и программу действий на 2022 год. Заседание пройдет на фоне стремительного роста инфляции и широкого распространения «омикрона», сообщает CNBC.

Рост стоимости жизни в еврозоне достиг рекордного уровня в 4,9% в ноябре. «Резкий рост инфекций и инфляции, а также появление нового варианта «омикрон» усложнили картину до такой степени, что Управляющему совету может потребоваться больше времени, чтобы принять решение по всем деталям корректировки своего нетрадиционного инструмента политики», — заявил наблюдатель ЕЦБ в Natixis Дирк Шумахер.

Шумахер добавил, что Natixis по-прежнему ожидает объявления о завершении программы поддержки национальных экономик (PEPP) к марту, а также «четкого сигнала, что программа выкупа активов (APP) будет использоваться более гибко». Также большое внимание на встрече будет уделено новым прогнозам ЕЦБ в отношении инфляции и экономического роста. Из них станет ясно, будет ли достигнута цель по инфляции в 2% в среднесрочной перспективе, что в конечном итоге является основной задачей ЕЦБ.

Параллельно с решением ЕЦБ рынки ожидают действий от Банка Англии, сообщает CNN Business. Инфляция в Великобритании более чем вдвое превышает целевой уровень британского регулятора в 2%, в то время как экономический рост замедляется. ВВП Великобритании вырос всего на 0,1% в октябре, при этом объем производства по-прежнему на 0,5% ниже допандемического уровня.

«Инфляция близка к рекордному превышению целевого показателя со времен перехода Великобритании к ее таргетированию в октябре 1992 года. Это заставляет задуматься о завтрашнем решении по процентной ставке, но в целом мы думаем, что Банк Англии с большей вероятностью сохранит ставки на уровне 0,1%, пока об «омикроне» не станет известно больше», — заявил главный экономист Capital Economics по Великобритании Пол Дейлс.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

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