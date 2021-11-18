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В СПЧ предложили нанимать россиян по примеру мигрантов

16.12.2021 13:25
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Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

В России необходимо создать систему рекрутинга, подобно той, что существует в отношении найма мигрантов. Об этом в интервью «Известиям» заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

«Нам нужна система рекрутинга: ее нет. Когда мы говорим о трудовых мигрантах, существует мощнейшая система. Есть официальная часть этой системы, которая в этих республиках работает, есть теневая часть. Каждый мигрант, который сюда прибывает, не остается без внимания: есть какие-то специальные институты, официальные и нет. Ему предлагают работу, объясняют, как ему зарегистрироваться, предлагают жилье», — пояснил он.

При этом глава СПЧ отметил, что нежелание россиян работать вместо мигрантов связано с разницей в зарплатах. «В строительстве плиточник зарабатывает 100 тысяч рублей, электрогазосварщик — 85 тысяч рублей. У курьеров средний заработок в месяц 70 тысяч рублей и в Москве, и в Краснодаре, и в Челябинске, и в Ростове-на-Дону», — вспомнил Фадеев данные опроса Superjob, который проводили летом этого года.

Фадеев подчеркнул, что работать можно вахтовым методом. «Есть же не только Москва. Речь идет о тех городах, где более энергичная экономическая жизнь. От того что из бедного региона несколько тысяч человек уедет в другие крупные города временно заработать себе денег, ничего не произойдет. Они денег заработают и в своих регионах потратят, что приведет к потенциальному улучшению экономического состояния», — заключил он.

Иммигранты создают конкуренцию на рынке труда и «отнимают» работу у местных жителей, считают 44% россиян. Такие данные опроса, посвященного отношению к трудовой иммиграции, представил ВЦИОМ.

 18.11.2021 20:58

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