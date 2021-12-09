Законопроект о продлении «дачной амнистии» принят во втором чтении

Государственная дума на пленарном заседании в четверг, 16 декабря, приняла во втором чтении законопроект о продлении «дачной амнистии». Согласно документу, россияне смогут легализовать дома, построенные до 14 мая 1998 года, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

«Законопроект предусматривает механизм упрощенного оформления прав на жилые дома, построенные на государственных, муниципальных землях до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ от 7 мая 1998 года, и одновременно на земельные участки, на которых они расположены», — рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Кроме того, по его словам, инициатива позволит дополнительно защитить права граждан, получивших в наследство такое имущество, если бывшие владельцы не успели воспользоваться «дачной амнистией».

Также предлагается установить, что для оформления прав на жилой дом и земельный участок под ним гражданину необходимо будет подать одно заявление в орган местного самоуправления с приложением имеющегося у него документа, подтверждающего факт владения домом.

Регистрацию права собственности предлагается осуществлять одновременно на земельный участок и на жилой дом — по заявлению органа государственной власти или органа местного самоуправления, предоставившего земельный участок. Поэтому владельцам не придется уплачивать госпошлину. После государственной регистрации прав уполномоченный орган обязан передать собственнику выписки из ЕГРН.

Кроме того, законопроектом предлагается установить более продолжительный срок действия «дачной амнистии», увеличив его по сравнению с действующим еще на пять лет. Таким образом, упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года.



Поправками ко второму чтению уточняется, что «дачная амнистия» не будет распространяться на особо охраняемые территории.