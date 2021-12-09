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Более 3 млн жителей Москвы и области торгуют на фондовом рынке

16.12.2021 18:40
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Москва занимает первое место в списке российских регионов по количеству владельцев брокерских счетов. На долю всего Московского региона (вместе с Московской областью) приходится 18% всех россиян на брокерском обслуживании и 51% по объему их активов, следует из данных Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

В общей сложности по итогам девяти месяцев 2021 года 3,2 млн жителей Москвы и Подмосковья имеют инвестиционные счета у брокеров или доверительных управляющих. За июль — сентябрь число клиентов брокеров в регионе увеличилось на 386 тыс. человек, а объем активов на счетах вырос более чем на 10% до 3,9 трлн рублей. Из этой суммы около 3,3 трлн рублей — оценочная стоимость ценных бумаг. Еще 487 млрд находятся на счетах в денежном выражении.

Средний размер портфеля на брокерском счете у москвичей составляет 1,7 млн рублей, у жителей Подмосковья — 592 тыс.

Московский регион также лидирует по количеству клиентов на доверительном обслуживании. Они не торгуют на бирже самостоятельно, а поручают формирование инвестиционного портфеля профессиональным управляющим. Количество таких инвесторов за квартал выросло более чем на 6 тыс. человек и к концу сентября составило почти 190 тыс., из которых каждый в среднем инвестировал в Москве 3,9 млн, в Подмосковье — 1,3 млн рублей. Вместе с тем по сравнению с предыдущим кварталом эти показатели несколько снизились и в столице, и в области.

«Ни один инвестиционный продукт, в который будут вложены ваши деньги, не гарантирует доходность, об этом необходимо помнить, чтобы принимать финансовые решения взвешенно и с полным осознанием рисков. Если вы заинтересовались новым продуктом или инструментом, сначала узнайте о нем как можно больше, если необходимо — пройдите обучение», — комментирует ведущий экономист ГУ Банка России по ЦФО Александр Блохин.

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