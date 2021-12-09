Официальный курс доллара снизился на 28 копеек, евро — на 8 копеек

ЦБ установил официальные курсы валют на 17 декабря.

Курс доллара понизился на 28,02 копейки, составив 73,5708 рубля (73,851 рубля на 16 декабря). Курс евро опустился на 8,04 копейки до 83,1571 рубля (83,2375 рубля на 16 декабря).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 13:59 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,44 рубля (минус 27 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 82,99 рубля (минус 12 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 73,4—73,8 рубля за доллар и 82,97—83,3 рубля за евро.